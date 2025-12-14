Ovo su najčešći uzroci nedostatka vitamina D

Nedostatak vitamina D može biti posljedica različitih faktora. Kako navodi Health, razumijevanje mogućih uzroka i faktora rizika može pomoći u smanjenju vjerovatnoće razvoja manjka ovog vitamina. Vitamin D se u organizmu apsorbira u tankom crijevu, a kada taj proces ne funkcioniše pravilno, povećava se rizik od njegovog nedostatka.

Osobe koje imaju zdravstvena stanja koja utiču na tanko crijevo ili gušteraču, poput celijakije, upalnih bolesti crijeva (IBD), cistične fibroze i egzokrine insuficijencije pankreasa, spadaju u rizičnu grupu. Ova oboljenja otežavaju pravilnu apsorpciju masti, a s obzirom na to da je vitamin D rastvorljiv u mastima, on se u organizmu razgrađuje na sličan način.

Ljudi koji ne konzumiraju dovoljno namirnica bogatih vitaminom D češće imaju njegove niske nivoe, a starije osobe su posebno izložene ovom problemu.

Nedovoljna izloženost sunčevoj svjetlosti

Kada sunčeva svjetlost dospije na kožu, ona pokreće proces pretvaranja određene vrste holesterola u vitamin D. Holesterol je masna supstanca prisutna u krvi i ćelijama, važna za proizvodnju hormona, vitamina D i proces varenja.

Sposobnost organizma da proizvodi vitamin D iz sunčeve svjetlosti može biti smanjena kod osoba s tamnijom kožom, starijih osoba ili onih koji žive u hladnijim klimatskim područjima.

Osobama s tamnijom kožom potrebno je i do 15 puta više sunčeve svjetlosti kako bi proizvele istu količinu vitamina D kao osobe svjetlije puti. Razlog za to je veći nivo melanina, pigmenta koji usporava njegovu proizvodnju.

S godinama, sposobnost tijela da stvara vitamin D iz sunčeve svjetlosti postepeno slabi, a starije osobe rjeđe borave na otvorenom, što dodatno smanjuje izloženost suncu.

Život u hladnijim klimama, uz niže temperature i manje sunčanih dana, također povećava rizik od niskog nivoa vitamina D.

Hronične bolesti

Određena dugotrajna oboljenja mogu povećati vjerovatnoću nedostatka vitamina D, među kojima su bolesti jetre, hiperparatireoidizam i bubrežno zatajenje.

Lijekovi

Neki lijekovi mogu uticati na smanjenje nivoa vitamina D, uključujući antiepileptike, protuupalne lijekove i terapiju za regulaciju krvnog pritiska.

Ovi lijekovi mogu ometati rad jetrenih enzima koji su odgovorni za pravilnu preradu vitamina D u organizmu.