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Ako primijetite ovo na rukama, možda imate opasnu bolest

Suptilni simptomi bolesti jetre mogu se pojaviti na rukama – konkretno na dlanovima

Promjene na dlanovima. Blic.rs

I. P.

14.12.2025

Jetra je iznimno važan organ koji pomaže tijelu da se riješi toksina koje unosimo na razne načine, a ljekari upozoravaju da postoje znakovi upozorenja koji se mogu uočiti i prije nego što stanje postane ozbiljno.

Naime, suptilni simptomi bolesti jetre mogu se pojaviti na rukama – konkretno na dlanovima. Ako primijetite da vam dlanovi postaju sve crveniji, trebali biste se odmah obratiti ljekaru.

Crvenilo dlanova

– Crvenilo dlanova, poznato i kao palmarni eritem, može biti uzrokovano bolestima jetre – ističe dr. Lin Poston (Lynn) iz Ohaja, SAD,  i dodaje da se ovaj simptom pojavljuje kod otprilike četvrtine osoba koje pate od poremećaja rada jetre.

Crvenilo dlanova povezano s bolestima jetre javlja se zbog širenja malih krvnih žila u rukama, čime se povećava protok krvi.

Ovaj simptom može biti povezan s više oblika bolesti jetre, uključujući Wilsonovu bolest (rijetko stanje koje onemogućuje jetri da izluči višak bakra), hemokromatozu (stanje u kojem se željezo nakuplja u tijelu) i cirozu.

Ciroza

– Ciroza je kasna faza bolesti jetre, u kojoj zdravo jetreno tkivo biva zamijenjeno ožiljnim tkivom, čime jetra postaje trajno oštećena – objašnjava dr. Mehmet Oz, dodajući da se najčešće razvija zbog kronične konzumacije alkohola.

Osim crvenila dlanova, i drugi znakovi na rukama mogu ukazivati na bolest jetre – poput asteriksisa (nekontroliranog podrhtavanja zapešća), pojave modrica bez jasnog uzroka, žućkastog tona kože, kao i deformacija na prstima, naprimjer njihova savijenost.

# RUKE
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