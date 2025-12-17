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Pravilo 50 posto: Kako spriječiti debljanje tokom praznika uz manje truda

Fitness savjetnici poput Džil Braun (Jill Brown) ističu da je važnije raditi pola od planiranog, nego potpuno odustati

Fleksibilniji pristup prehrani. Unsplash

Dž. M.

17.12.2025

Stručnjaci za fitness podijelili su jednostavnu, ali izuzetno učinkovitu metodu za sprječavanje debljanja tijekom prazničnog perioda, a ona uključuje tzv. "pravilo 50 posto".

Ova praksa podrazumijeva fleksibilniji pristup prehrani i vježbanju, gdje radite samo polovicu onoga što ste planirali, ali ključ je u održavanju dosljednosti. Prema Džejms Rodgersu (James Rodgers), stručnjaku za sportove izdržljivosti, ovaj pristup smanjuje pritisak i omogućava ljudima da ostanu motivirani, čak i kada su zauzeti ili umorni. 

Fitness savjetnici poput Džil Braun (Jill Brown) ističu da je važnije raditi pola od planiranog, nego potpuno odustati, jer čak i manji napor može donijeti pozitivne rezultate u dugoročnom održavanju tjelesne težine.

Ova metoda može biti ključna u održavanju ravnoteže tokom praznika, kada je lakše otići u prejedanje ili izostanak fizičke aktivnosti. Smanjeni ciljevi, poput vježbanja 3 puta sedmično umjesto 6, omogućavaju održavanje rutine bez osjećaja preopterećenosti.

Fitness stručnjaci također savjetuju da je realan pristup i ljubaznost prema sebi važan, a čak i minimalni trud može imati dugoročne koristi u očuvanju forme i izbjegavanju povećanja tjelesne mase, koje je često tokom praznika. 

# FITNESS
# KILAŽA
# ZDRAVLJE
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