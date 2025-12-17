Pravilo 50 posto: Kako spriječiti debljanje tokom praznika uz manje truda

Stručnjaci za fitness podijelili su jednostavnu, ali izuzetno učinkovitu metodu za sprječavanje debljanja tijekom prazničnog perioda, a ona uključuje tzv. "pravilo 50 posto".

Ova praksa podrazumijeva fleksibilniji pristup prehrani i vježbanju, gdje radite samo polovicu onoga što ste planirali, ali ključ je u održavanju dosljednosti. Prema Džejms Rodgersu (James Rodgers), stručnjaku za sportove izdržljivosti, ovaj pristup smanjuje pritisak i omogućava ljudima da ostanu motivirani, čak i kada su zauzeti ili umorni.

Fitness savjetnici poput Džil Braun (Jill Brown) ističu da je važnije raditi pola od planiranog, nego potpuno odustati, jer čak i manji napor može donijeti pozitivne rezultate u dugoročnom održavanju tjelesne težine.