Ako se borite s upornim kašljem, ova biljka dokazano pomaže

Sezona prehlada i viroza stigla je u punoj snazi, te donijela uporni kašalj koji ne prestaje sedmicama. Najbolje saveznike nalazimo u prirodi, poput bijelog sljeza, biljke s jedinstvenim sluzima koja oblaže nadraženu sluznicu i smiruje kašalj. A pri tome je ključno odabrati proizvod koji tu prirodnu moć čuva i djelotvorno je primjenjuje.
Dječiji vrtići i škole postaju pravi inkubatori prehlade, a kašalj je nepoželjni gost koji se nastani u naše domove i ostane sedmicama. Naročito kod djece suhi, nadražajni kašalj može biti iscrpljujući; remeti san, uznemiruje dijete, a roditelje ostavlja nemoćnima. U takvim trenucima, kada je organizam ionako opterećen, prirodna podrška postaje ključna.
Mudrost prirode u službi zdravlja
Često zaboravljamo da su najbolji saveznici u borbi protiv sezonskih tegoba nerijetko sasvim blizu – u samoj prirodi. Biljke su oduvijek bile od velike pomoći. Kamilica za smirenje želuca, lipa za snižavanje temperature, kadulja za upalu grla – svaka porodica ima svoje provjerene recepte koje prenosi s koljena na koljeno. Biljke su vjekovima bile temelj tradicijske medicine, a moderna nauka danas potvrđuje ono što su naše nane i djedovi intuitivno znali.
Bijeli sljez – tihi heroj među ljekovitim biljkama
Među svim tim za zdravlje blagotvornim biljkama postoji jedna koja se posebno ističe kada je riječ o problemima s disajnim putovima – bijeli sljez (Althaea officinalis). Njegova moć se ne temelji na snažnom okusu ili intenzivnom djelovanju, već upravo suprotno – na nježnosti kojom obavija i štiti nadraženu sluznicu.
Aktivna tvar bijelog sljeza su biljne sluzi, složeni polisaharidi koji čine čak do 35 posto sastava korijena. Te su sluzi pravo blago prirode jer posjeduju jedinstvenu sposobnost bubrenja i stvaranja zaštitnog sloja. Kada dođu u dodir s vodom, sluzi se aktiviraju i stvaraju gel nalik opni koja nježno oblaže nadraženu sluznicu usta, grla i gornjih disajnih puteva.
Upravo je taj zaštitni sloj ključan za ublažavanje kašlja. Kod suhog, neproduktivnog kašlja sluznica je nadražena, isušena i preosjetljiva na svaki podražaj. Sluzi bijelog sljeza djeluju poput prirodnog balzama te smanjuju isušivanje sluznice, ublažavaju osjećaj grubosti i svrbeža u grlu i tako djeluju na sam uzrok nadražajnog kašlja. Ali bijeli sljez nije koristan samo kod suhog kašlja. S druge strane, kod produktivnog kašlja pomaže omekšati viskozni sadržaj i olakšava iskašljavanje.