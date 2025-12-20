Maja opisala kako je "preživjela infarkt" i koje signale joj je tijelo slalo

Srčani udar može se javiti kod odraslih ljudi u bilo kojem životnom dobu, iznenada i neočekivano. Iako se nekada pretežno javljao kod starijih osoba, danas sve češće čujemo da je neko relativno mlad već doživio infarkt. U zavisnosti od stanja organizma i jačine udara, ali i brze reakcije, zavisi kolika će šteta nastati.

Maja K. J. (48) iz Beograda u razgovoru za Telegraf.rs opisala je simptome koje je doživjela usred noći, kada je osjetila stezanje i probadanje u grudima.

- Bila sam pod jakim stresom mjesecima unazad, nikada nisam imala hipertenziju i generalno sam zdrava osoba. Mjesec dana prije nego što sam osjetila jako stezanje u grudima, počela sam da se budim noću, negdje u isto vrijeme, pred zoru, oko 5 sati. Lupalo bi mi srce, osjećala sam uznemirenost. Budila bih supruga da provjerimo krvni pritisak – osim ubrzanog rada srca, pritisak je bio 125/80, što je normalno. Međutim, jedne noći dok sam spavala osjetila sam nedostatak zraka i bol u grudima koji nije bio snažnog intenziteta. Uspaničila sam se i odmah smo krenuli ljekaru. Iako je sve djelovalo kao infarkt, radilo se samo o paničnom napadu i preopterećenom mišiću. Dobila sam adekvatnu terapiju i uputnicu za kardiologa, koji mi je dao lijek da uspori puls. Ispostavilo se da sam istegla mišić tokom vježbanja, a kada se na to doda kontinuirani stres, jasno je bilo da će se javiti nesanica i bol u grudima zbog fizičkog preopterećenja. Srećom, nije bio infarkt, ali sam dobila odlične savjete kako da bolje spavam, kao i terapiju za ubrzani puls. Sada se osjećam odlično – objasnila je sagovornica.

Simptomi infarkta miokarda

Simptomi infarkta miokarda, odnosno srčanog udara, uključuju probadanje u grudima, bol koji se širi u rame i ruku, a može se širiti i prema vilici. Krvni pritisak može biti povišen, ali i ne mora, a simptomi mogu i potpuno izostati. Nekada je bol u grudima povezana s nečim drugim, pa se ljudi uspaniče misleći da je riječ o infarktu. Ipak, kako ljekari objašnjavaju, bol koja se javlja prilikom srčanog udara toliko je snažna da se lako prepoznaje. Ono što stručnjaci savjetuju jeste da se svaki simptom provjeri, bez obzira na to da li je riječ o lažnoj uzbuni ili stvarnoj opasnosti.

Zavisi od više faktora

Hoće li neko doživjeti infarkt zavisi od više faktora: genetike, gojaznosti, prisustva pridruženih bolesti, nivoa fizičke aktivnosti, pušenja i slično.

Dr Bogdan Okiljević sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u podcastu „Zdravo sa Ivanom“ objasnio je šta prethodi srčanom udaru i zašto se on javlja i kod mladih ljudi, te apelovao na to na šta treba obratiti pažnju.

- Genetika je neosporna kod onih ljudi koji su već u mladosti doživjeli infarkt miokarda. Naravno, na to se nadovezuje i stil života koji nije najzdraviji. Kada se sve to ukrsti, dolazi do problema. Danas imamo dobru dijagnostiku i akutni infarkt miokarda kod mladih ljudi se lako prepoznaje. Ako je neko genetski opterećen srčanim oboljenjima, a uz to ima dijabetes, gojazan je, pušač i slično, velike su šanse da već u četrdesetim godinama doživi srčani udar - objasnio je ljekar u podcastu „Zdravo sa Ivanom“.

Za osobe koje spadaju u rizičnu grupu, redovne kontrole su obavezne, kao i promjena stila života. Gojaznost, masna hrana, neliječena hipertenzija, izostanak terapije i fizička neaktivnost zajedno doprinose razvoju srčanih oboljenja.

Više o simptomima srčanog udara možete pročitati u posebnom tekstu, ali i pogledati u videu ispod teksta.