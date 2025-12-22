Zašto je voda s limunom pravi eliksir

Voda s limunom postala je popularna jutarnja navika zbog brojnih zdravstvenih koristi. Čaša soka od pola limuna ima svega 10,6 kalorija, a pruža oko 21% dnevne potrebe za vitaminom C, uz manje količine folata, kalija i vitamina B kompleksa.

Ovaj napitak pomaže održavanju hidratacije, što je važno za pravilno funkcionisanje organizma, te olakšava unos tečnosti posebno osobama koje teško piju običnu vodu. Limun je bogat vitaminom C, snažnim antioksidansom koji jača imunitet, potiče proizvodnju kolagena, pomaže apsorpciju željeza i metabolizam proteina.

Voda s limunom može pomoći i u kontroli tjelesne težine jer povećava osjećaj sitosti, ubrzava metabolizam i predstavlja zdravu zamjenu za zaslađene napitke. Također može smanjiti rizik od bubrežnih kamenaca jer limunska kiselina povećava količinu urina i mijenja njegovu pH vrijednost. Konzumiranje prije obroka može olakšati probavu, iako osobe s osjetljivim želucem trebaju biti oprezne.

Priprema je jednostavna – iscijedite pola limuna u čašu tople ili hladne vode, a po želji dodajte mentu, med, đumbir, krastavac, cimet ili kurkumu. Preporučuje se piti odmah nakon buđenja ili tokom dana u manjim količinama. Dugoročno, zbog kiselosti, voda s limunom može oštetiti zubnu gleđ, pa se savjetuje korištenje slamke i ispiranje usta običnom vodom.