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RASTE ZABRINUTOST

Mogu li tetovaže povećati rizik od raka kože: Naučnici traže odgovore

Posebnu zabrinutost izaziva sastav boja koje se koriste za tetoviranje

Rizici tetoviranja. Unsplash

A. P.

24.12.2025

Osobe s tetovažama sklone su većem riziku obolijevanja od raka kože, posebno melanoma, upozorava tim švedskih epidemiologa i toksikologa.

Naučnici sa Sveučilišta u Lundu analizirali su podatke gotovo 3.000 osoba kojima je dijagnosticiran melanom te ih uporedili s oko 8.500 zdravih ispitanika. Rezultati su pokazali da je među oboljelima 22 posto bilo tetovirano, dok je u kontrolnoj skupini taj udio iznosio 20 posto.

– Među sudionicima koji su imali melanom, 22 posto ih je bilo tetovirano, u usporedbi s 20 posto u kontrolnoj skupini. No kada smo uzeli u obzir faktore životnog stila koji bi mogli iskriviti tu povezanost, uočili smo za 29 posto povećani relativni rizik među tetoviranim osobama – rekla je (Emeli Ric Liljedal) Emelie Rietz Liljedahl sa Sveučilišta u Lundu.

U analizi su uzeti u obzir faktori poput izlaganja suncu, korištenja solarija i tipa kože, što je istraživače navelo na zaključak da tetovaže mogu predstavljati potencijalni faktor rizika za razvoj melanoma.

Studija je objavljena u naučnom magazinu "European Journal of Epidemiology" i predstavlja najnoviji doprinos rastućem broju istraživanja koja se bave mogućom povezanošću između tetoviranja i raka kože – temom koja već duže vrijeme izaziva interes stručne javnosti.

– Rezultate je potrebno potvrditi dodatnim epidemiološkim istraživanjima prije nego što se može zaključivati uzročnost – naglasili su autori, dodajući da su se za istraživanje odlučili zbog podudarnosti između naglog porasta učestalosti melanoma kože i sve većeg trenda tetoviranja u populaciji.

Posebnu zabrinutost izaziva sastav boja koje se koriste za tetoviranje. Kako navode istraživači, prisutnost potencijalno kancerogenih supstanci poput poliaromatskih ugljikovodika, aromatskih amina i teških metala u tintama opravdava dodatno ispitivanje njihovog utjecaja na zdravlje kože.

– Kada se tinta za tetovaže ubrizga u kožu, tijelo je percipira kao stranu tvar, što aktivira imunološki sistem – objasnio je tim, upozorivši da se pojedini pigmenti mogu razgraditi u štetne hemikalije koje mogu povećati rizik od raka, naročito ako je koža nakon tetoviranja izložena intenzivnom sunčanju.

Zdravlje kože dugoročno ovisi i o tome kome povjeravamo tetoviranje, zbog čega je odabir pouzdanih i educiranih profesionalaca ključan.

# TETOVAŽE
# TETOVIRANJE
# ZDRAVLJE
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