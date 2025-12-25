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USPJEH

Uspjeh bolnice u Bijeljini: Prvi u RS izveli lasersku operaciju proširenih vena nogu

U ovoj bolnici za liječenje proširenih vena do sada se koristila isključivo klasična hirurgija

Veliki uspjeh. Srna

SRNA

25.12.2025

U Bolnici "Sveti vračevi" Bijeljina uspješno su izvedene prve laserske operacije proširenih vena nogu, čime je napravljen značajan iskorak u liječenju jednog od najčešćih problema u vaskularnoj hirurgiji.

Uvođenjem ove metode, bijeljinska bolnica postaje prva javna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj koja izvodi laserske operacije vena, čime se znatno podiže nivo dostupnosti savremene medicine građanima.

Uspjeh bolnice. Srna

Kod pet pacijenata prvi put je primijenjena savremena metoda endovenske laserske ablacije /EVLA/, koja u potpunosti mijenja dosadašnji pristup liječenju ovog oboljenja, saopšteno je iz bijeljinske bolnice, prenosi Srna. U ovoj bolnici za liječenje proširenih vena do sada se koristila isključivo klasična hirurgija.

- Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva zdravstvene ustanove, nabavljena je savremena laserska oprema, koja pacijentima omogućava minimalno invazivnu intervenciju, uz lokalnu anesteziju, znatno brži oporavak i manji rizik od komplikacija - rekao je načelnik Odjeljenja za hirurške grane doktor Slobodan Lovrić.

Operacije je izveo tim vaskularnih hirurga bijeljinske bolnice - doktori Nemanja Janković, Jovica Vidović i Igor Lovrić, koji su prethodno prošli stručnu edukaciju za ovu proceduru. Sve intervencije protekle su uredno, bez komplikacija, a pacijenti su već narednog dana otpušteni na kućno liječenje, uz preporuku za redovne kontrole. U narednom periodu očekuje se da EVLA postane jedna od najčešće izvođenih procedura u okviru vaskularne hirurgije u bijeljinskoj bolnici.

# BIJELJINA
# BOLNICA SVETI VRAČEVI
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