Uspjeh bolnice u Bijeljini: Prvi u RS izveli lasersku operaciju proširenih vena nogu

U Bolnici "Sveti vračevi" Bijeljina uspješno su izvedene prve laserske operacije proširenih vena nogu, čime je napravljen značajan iskorak u liječenju jednog od najčešćih problema u vaskularnoj hirurgiji.

Kod pet pacijenata prvi put je primijenjena savremena metoda endovenske laserske ablacije /EVLA/, koja u potpunosti mijenja dosadašnji pristup liječenju ovog oboljenja, saopšteno je iz bijeljinske bolnice, prenosi Srna. U ovoj bolnici za liječenje proširenih vena do sada se koristila isključivo klasična hirurgija.

- Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva zdravstvene ustanove, nabavljena je savremena laserska oprema, koja pacijentima omogućava minimalno invazivnu intervenciju, uz lokalnu anesteziju, znatno brži oporavak i manji rizik od komplikacija - rekao je načelnik Odjeljenja za hirurške grane doktor Slobodan Lovrić.

Operacije je izveo tim vaskularnih hirurga bijeljinske bolnice - doktori Nemanja Janković, Jovica Vidović i Igor Lovrić, koji su prethodno prošli stručnu edukaciju za ovu proceduru. Sve intervencije protekle su uredno, bez komplikacija, a pacijenti su već narednog dana otpušteni na kućno liječenje, uz preporuku za redovne kontrole. U narednom periodu očekuje se da EVLA postane jedna od najčešće izvođenih procedura u okviru vaskularne hirurgije u bijeljinskoj bolnici.