Spas za bubrege: Čaj koji čisti pijesak i kamen brže od lijeka

Da li vam je poznat onaj oštar, probadajući bol u donjem dijelu leđa koji ne dozvoljava ni sjedenje, ni stajanje, a svaki pokret djeluje kao nemoguća misija? Mnogi provode besane noći tražeći rješenje koje ne uključuje šaku tableta.
Jedno od najefikasnijih prirodnih rješenja krije se u vašoj kuhinji – obični svježi peršun. Iako se najčešće koristi kao začin, peršun je snažan prirodni diuretik. Čaj od peršuna pomaže u izlučivanju viška tečnosti i toksina iz organizma, čime se mokraćni kanali efikasno „ispiru“, a pijesak i kamenci u bubrezima lakše izbacuju van.
Čaj od peršuna
Sastojci:
Vezica svježeg peršuna
1 litar vode
Malo limunovog soka
Priprema:
Dobro operite peršun i isjeckajte na krupnije komade.
Prelijte litrom ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 10 minuta.
Procijedite napitak i dodajte nekoliko kapi limuna.
Pijte tokom dana, ali ne pred spavanje kako ne biste remtili san čestim odlascima u toalet.
Zašto je učinkovit?
Peršun sadrži apiol i miristicin, supstance koje djeluju kao prirodni dezinficijensi mokraćnih puteva. Za razliku od sintetičkih lijekova koji opterećuju jetru, čaj od peršuna blagotvorno djeluje na cijeli organizam, smanjuje nadutost i pomaže u izbacivanju viška vode. Vidljivi rezultati se često primijete već nakon dva do tri dana redovne konzumacije.
Trudnice bi trebale izbjegavati
Važno: Trudnice bi trebale izbjegavati ovaj čaj zbog mogućih kontrakcija. Ako imate veliko kamenje u bubregu, obavezno se posavjetujte s ljekarom prije početka terapije.
Zamislite jutro bez bola i dan proveden bez straha od novog napada. Ovaj jednostavan napitak nije samo recept – to je prirodni način da vratite vitalnost i zdravlje.