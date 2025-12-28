Kako razlikovati novu varijantu kovida i prehladu?

Kašalj i kihanje neizbježni su u ovo doba godine. Bilo da ste na poslu, putujete na posao ili se odmarate kod kuće, teško ih je izbjeći. Vladaju nove varijante kovida, a u moru informacija sve je teže reći jesu li bolno grlo ili curenje nosa znak kovida ili tipična sezonska prehlada. Evo šta kažu ljekari. Šta izaziva prehladu, a šta kovid? - Prehlade izaziva cijeli niz različitih virusa, ali najčešći krivac je rinovirus koji se rado udomaći u vašem nosu i grlu. Kovid, s druge strane, uzrokuje jedan virus, SARS-CoV-2, vrsta koronavirusa. Oba napadaju vaš respiratorni sistem, ali kovid ima tendenciju zahvaćati dublje, ponekad pluća i čak i druge organe - rekao je ljekar Čun Tang (Chun) iz privatnog zdravstvenog centra Pall Mall Medical iz Velike Britanije.

Šta je nova varijanta kovida i po čemu se razlikuje? Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1) neke su od najnovijih varijanti soja omikrona koronavirusa koje u posljednje vrijeme dominiraju u medijima. - Stratus se povezuje s promuklošću i umorom, a Nimbus s osjećajem 'žileta u grlu' i probavnim simptomima kao što su mučnina i nadutost. Oba su jako zarazna, ali nisu opasnija od ranijih varijanti - rekao je ljekar Bruno Silvester Lopes, profesor mikrobiologije na britanskom Univerzitetu u Teessideu. - Obje bolesti, i kovid i prehlada, šire se uglavnom kapljično, kada neko kašlje, kiše ili čak govori u vašoj blizini. Kovid se, međutim, može također širiti zrakom malenim česticama, aerosolima, koje ostaju u prostoru, posebno u napučenim ili slabo prozračivanim prostorima. Dakle, dok je za prehladu potrebno malo bliskog kontakta za zarazu, kovid vam se može prikrasti preko prostorije, ako nemate sreće - rekao je Tang. Razlike i sličnosti simptoma prehlade i kovida Prehladu i kovid može biti teško razlikovati jer se mnogi simptomi preklapaju. - Od obje bolesti može vas boljeti grlo, može vam curiti nos ili biti začepljen, možete kihati i kašljati. Međutim, kovid može izazvati i povišenu tjelesnu temperaturu, umor, bolove u mišićima i onaj znakoviti gubitak okusa ili mirisa, premda rjeđe kod novijih varijanti. Također je vjerovatnije da će vas kovid slomiti, kao da vas je pregazio kamion, a prehlada nema takvu tendenciju - kazao je Tang.