Kineziologija se nametnula kao ključ zdravlja: Tijela pod teretom života vode do bolova

Kineziologija zauzima sve važnije mjesto. Ona više nije rezervisana samo za sportiste, već postaje osnovni alat očuvanja zdravlja svakog pojedinca – od djeteta do starije osobe, kaže profesorica Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Damira Vranešić Hadžimehmedović.

Stručan pristup

Fitnes studiji sve se više pretvaraju u kineziološke ordinacije, pokazuju istraživanja i praksa stručnjaka. Dobna granica se pomjera i sve je više djece i tinejdžera koji imaju degenerativne promjene na kičmenom stubu s bolovima i ljekari ih u svakodnevnoj praksi upućuju u kineziološke ordinacije.

Prof. dr. Damira Vranešić Hadžimehmedović, doktor kineziologije, za „Dnevni avaz“ kaže da u savremenom društvu, gdje dominiraju sjedilački način života, dugotrajno korištenje ekrana, stres i smanjena fizička aktivnost, kineziologija zauzima sve važnije mjesto. Ona više nije rezervisana samo za sportiste, već postaje osnovni alat očuvanja zdravlja svakog pojedinca – od djeteta do starije osobe.

Kako naglašava naša sagovornica, posebno važnu ulogu kineziologija, nauka o ljudskom kretanju koja proučava kako pravilno i stručno planiran pokret utječe na zdravlje, funkcionalne sposobnosti i kvalitet života, ima u radu s djecom i adolescentima.

Prema riječima Vranešić Hadžimehmedović, oni danas odrastaju u okruženju ograničenog kretanja i pretjerane izloženosti digitalnim sadržajima. Pravovremeno uključivanje u stručno vođene kineziološke programe omogućava pravilni rast i razvoj, te sprečava nastanak ozbiljnijih problema u kasnijoj dobi.

To potvrđuje i iskustvo porodice Sikira.

- Razvoj, odrastanje i fizička aktivnost u modernom dobu zahtijevaju veliku i snažnu borbu svaki dan za zdravim i sretnim djetetom. Pravilan i brz pristup iznjedri brzu i odličnu korekciju svake nepravilnosti – kaže Selma Sikira, majka tinejdžera.