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MODERNO DOBA

Kineziologija se nametnula kao ključ zdravlja: Tijela pod teretom života vode do bolova

U savremenom društvu, gdje dominira sjedilački način života, kineziologija zauzima sve važnije mjesto i postaje osnovni alat očuvanja zdravlja svakog pojedinca, od djeteta do starije osobe

Prof. dr. Damira Vranešić Hadžimehmedović: Kako stručno planiran pokret utječe na zdravlje. Ustupljena fotografija

Piše: Lejla Saric

28.12.2025

Kineziologija zauzima sve važnije mjesto. Ona više nije rezervisana samo za sportiste, već postaje osnovni alat očuvanja zdravlja svakog pojedinca – od djeteta do starije osobe, kaže profesorica Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Damira Vranešić Hadžimehmedović.

Stručan pristup

Fitnes studiji sve se više pretvaraju u kineziološke ordinacije, pokazuju istraživanja i praksa stručnjaka. Dobna granica se pomjera i sve je više djece i tinejdžera koji imaju degenerativne promjene na kičmenom stubu s bolovima i ljekari ih u svakodnevnoj praksi upućuju u kineziološke ordinacije.

Prof. dr. Damira Vranešić Hadžimehmedović, doktor kineziologije, za „Dnevni avaz“ kaže da u savremenom društvu, gdje dominiraju sjedilački način života, dugotrajno korištenje ekrana, stres i smanjena fizička aktivnost, kineziologija zauzima sve važnije mjesto. Ona više nije rezervisana samo za sportiste, već postaje osnovni alat očuvanja zdravlja svakog pojedinca – od djeteta do starije osobe.

Kako naglašava naša sagovornica, posebno važnu ulogu kineziologija, nauka o ljudskom kretanju koja proučava kako pravilno i stručno planiran pokret utječe na zdravlje, funkcionalne sposobnosti i kvalitet života, ima u radu s djecom i adolescentima.

Prema riječima Vranešić Hadžimehmedović, oni danas odrastaju u okruženju ograničenog kretanja i pretjerane izloženosti digitalnim sadržajima. Pravovremeno uključivanje u stručno vođene kineziološke programe omogućava pravilni rast i razvoj, te sprečava nastanak ozbiljnijih problema u kasnijoj dobi.

To potvrđuje i iskustvo porodice Sikira.

- Razvoj, odrastanje i fizička aktivnost u modernom dobu zahtijevaju veliku i snažnu borbu svaki dan za zdravim i sretnim djetetom. Pravilan i brz pristup iznjedri brzu i odličnu korekciju svake nepravilnosti – kaže Selma Sikira, majka tinejdžera.

Sin Selme Sikira na vježbama. Ustupljena fotografija

Odrasla populacija kineziologiju često prepoznaje kao odgovor na posljedice dugotrajnog sjedenja i radnih opterećenja.

Manje bolova

Kenan Berbić, učesnik kineziološkog programa, opisuje konkretne promjene koje osjeća kroz redovan i planski rad:

- Nakon svakog treninga osjećam povećanje energije, a otkucaji srca u mirovanju su se smanjili. Nemam nagle padove energije, a povremeni bolovi u donjem dijelu leđa postali su manje intenzivni – navodi Berbić.

Govoreći o dugoročnim efektima, Berbić dodaje:

- Vjerujem da će, ako nastavim trenirati ovim tempom sljedećih šest mjeseci, bolovi u gornjem dijelu leđa biti znatno manji, posebno nakon dugotrajnog sjedenja.

Sarajka Sanja: Tijelo kao da bolje „sluša“ mozak

Kineziologija ima izuzetno značajnu ulogu i kod osoba sa složenim zdravstvenim stanjima, gdje stručno vođen pokret postaje dio terapijskog procesa. Četrdesetdvogodišnja zaposlena Sanja K. suočena s diskus hernijom, radikulopatijom, parezom nerva lijevog stopala i neuralgijom lijeve šake, svjedoči o snazi individualno prilagođenog kineziološkog tretmana.

- Tijelo kao da bolje „sluša“ mozak. Iznenadila sam samu sebe – shvatila sam da i dalje mogu mnogo više nego što sam mislila – kaže ova Sarajka.

Sanja K. na vježbama. Ustupljena fotografija

# KINEZIOLOGIJA
# DAMIRA VRANEŠIĆ HADŽIMEHMEDOVIĆ
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