Dječak dobio novo srce: Pogledajte emotivnu reakciju nakon što su mu vijest saopćili ljekari

Dječija bolnica Bambin Gesu u Rimu objavila je dirljiv snimak dječaka koji je saznao da će, nakon godinu i po čekanja, konačno dobiti priliku za transplantaciju srca.

Na snimku se vidi kako u njegovu sobu ulaze ljekar i brojni članovi bolničkog osoblja te mu saopćavaju radosnu vijest da je pronađeno novo srce.

– Srce je stiglo – poručili su doktori.

Dječak Pietro reagovao je snažnim emocijama, grleći prisutne, dok su i njegovi roditelji, koji su bili uz njega, s oduševljenjem dočekali ovu vijest.