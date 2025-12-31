Dječak dobio novo srce: Pogledajte emotivnu reakciju nakon što su mu vijest saopćili ljekari

Dječija bolnica Bambin Gesu u Rimu objavila je dirljiv snimak dječaka koji je saznao da će, nakon godinu i po čekanja, konačno dobiti priliku za transplantaciju srca.
Na snimku se vidi kako u njegovu sobu ulaze ljekar i brojni članovi bolničkog osoblja te mu saopćavaju radosnu vijest da je pronađeno novo srce.
– Srce je stiglo – poručili su doktori.
Dječak Pietro reagovao je snažnim emocijama, grleći prisutne, dok su i njegovi roditelji, koji su bili uz njega, s oduševljenjem dočekali ovu vijest.
Pietro je bio jedno od dvoje djece na dugoj listi čekanja za transplantaciju, dok drugo dijete ima šest godina. Zahvaljujući humanosti porodica dvoje druge djece, njihovih vršnjaka, omogućeno je da se ova dugoočekivana operacija realizira. Transplantacije, obavljene 18. i 20. decembra, protekle su uspješno, a djeca su nakon nekoliko dana provedenih u medicinski induciranoj komi potpuno probuđena na Badnje veče.
Poslije teškog perioda i dugog iščekivanja, praznike su mogli provesti na odjeljenju intenzivne njege zajedno sa svojim porodicama. Operacije su izvela dva odvojena kardiohirurška tima, koje su predvodili doktori Lorenco Galeti i Adriano Karoti.