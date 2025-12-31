Prvog januara ovo nikako ne smijete da radite: Pratiće vas nesreća cele godine

Prvi dan nove godine u narodnim vjerovanjima ima posebnu težinu. Smatra se da sve što tog dana uradimo, ali i ono što propustimo, može odrediti tok narednih dvanaest mjeseci. Zato se 1. januar u mnogim krajevima doživljava kao simbolični početak novog ciklusa, dan kada se priziva zdravlje, blagostanje i porodična sloga.

Iako se običaji razlikuju od mjesta do mjesta, vjerovanja koja ih prate imaju zajedničku poruku - godina će biti onakva kakav joj je prvi dan.

Šta obavezno treba uraditi 1. januara

Prema narodnim običajima, u novu godinu treba ući vedrog duha i sa dobrim mislima. Smatra se da je poželjno rano ustati, jer se vjeruje da će onaj ko prespava 1. januar tokom cijele godine biti trom i bez energije.

U mnogim domovima običaj je da se tog jutra obuku čista ili potpuno nova odjeća, kako bi se simbolično započeo novi period bez tereta iz prethodne godine. Takođe, vjeruje se da je dobro da prva osoba koja uđe u kuću bude neko vedar i uspješan, jer se smatra da donosi sreću i napredak domaćinstvu.

Na trpezi bi, po starom vjerovanju, trebalo da se nađe obilje hrane, kako bi godina bila rodna i izdašna. Posebno se preporučuju jela od mesa i žitarica, kao simbol snage i blagostanja.

Male stvari koje prizivaju sreću

Narod kaže da je 1. januar idealan dan za lijepe reči i dobre namjere. Preporučuje se da se tog dana oprosti, pomiri i započne razgovor koji je ranije odlagan. Smatra se da svađe na prvi dan godine mogu da prizovu neslogu i nemir tokom cijele godine.

Takođe, vjeruje se da je dobro tog dana dati sitan novac ili poklon, jer se smatra da onaj ko daruje u novu godinu neće oskudijevati.





Šta nikako ne bi trebalo raditi 1. januara

Postoje i stvari koje se, prema vjerovanjima, strogo izbjegavaju. Smatra se da ne treba iznositi smeće iz kuće, kako se zajedno sa njim ne bi iznela i sreća. Isto važi i za pozajmljivanje novca - vjeruje se da onaj ko daje ili traži pozajmicu na 1. januar može imati finansijskih problema tokom godine.

Teški kućni poslovi, poput ribanja, usisavanja ili pranja veša, prema običajima se ne rade, jer se vjeruje da donose umor i prepreke u narednim mjesecima. Posebno se izbjegava plakanje, jer suze na prvi dan godine, po narodnom tumačenju, prizivaju tugu.

Prvi dan godine kao ogledalo budućnosti

Bez obzira na to koliko vjerujemo u stara narodna predanja, 1. januar nosi snažnu simboliku novog početka. Mir, radost i lijepe misli tog dana često su najbolji način da godinu započnemo sa optimizmom i vjerom u dobro koje dolazi.