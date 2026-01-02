"Čist januar": Mjesec dana bez alkohola može donijet dugoročne zdravstvene koristi

Ulaskom u novu godinu, mnogi već razmišljaju o novim odlukama i promjenama, ali i o oporavku nakon prazničnog prejedanja i pretjerane konzumacije alkohola.

Jedna od najčešćih novogodišnjih odluka je takozvani "čisti januar", odnosno mjesec dana bez konzumiranja alkohola. Zdravstveni stručnjaci naglašavaju da 31 dan apstinencije može donijeti i neočekivane dugoročne koristi za zdravlje, piše LADbible.

Iako se januar često smatra jednim od najizazovnijih mjeseci u godini, pauza od alkohola može pozitivno utjecati na mentalno i fizičko stanje, ali i pomoći u stvaranju zdravijih navika koje se zadržavaju i nakon završetka tog perioda.

Inicijativu Čisti januar prije više od deset godina pokrenula je organizacija Alcohol Change s jednostavnom idejom – cijeli mjesec bez alkohola. Osim kratkoročnih prednosti, poput uštede novca i rasterećenja jetre, ovaj izazov često dovodi do svjesnijeg i umjerenijeg odnosa prema alkoholu u budućnosti.

Mjesec dana bez vina ili piva mnogima predstavlja priliku da preispitaju vlastite navike. Podaci organizacije Alcohol Change pokazuju da učesnici i nakon izazova konzumiraju alkohol umjerenije. Stručnjaci iz Medicinskog centra Southwestern objašnjavaju da se tokom duže pauze tijelo odvikava od alkohola kao izvora dopamina, što pomaže u donošenju zdravijih odluka.

Konzumacija alkohola često dovodi do lošeg sna, mamurluka i manjka energije. Njegovim izbacivanjem otvara se prostor za pozitivne promjene – kvalitetniji san, bolju koncentraciju, više energije i veću motivaciju za fizičku aktivnost, navodi Women’s Health.