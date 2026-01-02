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APSTINENCIJA

"Čist januar": Mjesec dana bez alkohola može donijet dugoročne zdravstvene koristi

Konzumacija alkohola često dovodi do lošeg sna, mamurluka i manjka energije

Pivo. Instagram

S. S.

2.1.2026

Ulaskom u novu godinu, mnogi već razmišljaju o novim odlukama i promjenama, ali i o oporavku nakon prazničnog prejedanja i pretjerane konzumacije alkohola.

Jedna od najčešćih novogodišnjih odluka je takozvani "čisti januar", odnosno mjesec dana bez konzumiranja alkohola. Zdravstveni stručnjaci naglašavaju da 31 dan apstinencije može donijeti i neočekivane dugoročne koristi za zdravlje, piše LADbible.

Iako se januar često smatra jednim od najizazovnijih mjeseci u godini, pauza od alkohola može pozitivno utjecati na mentalno i fizičko stanje, ali i pomoći u stvaranju zdravijih navika koje se zadržavaju i nakon završetka tog perioda.

Inicijativu Čisti januar prije više od deset godina pokrenula je organizacija Alcohol Change s jednostavnom idejom – cijeli mjesec bez alkohola. Osim kratkoročnih prednosti, poput uštede novca i rasterećenja jetre, ovaj izazov često dovodi do svjesnijeg i umjerenijeg odnosa prema alkoholu u budućnosti.

Mjesec dana bez vina ili piva mnogima predstavlja priliku da preispitaju vlastite navike. Podaci organizacije Alcohol Change pokazuju da učesnici i nakon izazova konzumiraju alkohol umjerenije. Stručnjaci iz Medicinskog centra Southwestern objašnjavaju da se tokom duže pauze tijelo odvikava od alkohola kao izvora dopamina, što pomaže u donošenju zdravijih odluka.

Konzumacija alkohola često dovodi do lošeg sna, mamurluka i manjka energije. Njegovim izbacivanjem otvara se prostor za pozitivne promjene – kvalitetniji san, bolju koncentraciju, više energije i veću motivaciju za fizičku aktivnost, navodi Women’s Health.

Predavač o ovisnostima na Univerzitetu York, Ian Hamilton, za BBC Good Food istakao je da Čisti januar potiče ljude da razmisle ne samo o količini alkohola koju piju, već i o razlozima zbog kojih posežu za pićem. Ako se alkohol koristi kao način opuštanja, ovaj period može biti prilika za pronalazak zdravijih metoda suočavanja sa stresom.

Naučna istraživanja potvrđuju ove tvrdnje. Studija objavljena u časopisu British Medical Journal pokazala je da već nakon mjesec dana bez alkohola dolazi do sniženja krvnog pritiska, poboljšanja nivoa holesterola i smanjenja rizika od razvoja dijabetesa za gotovo 30 posto. Slični rezultati zabilježeni su i u drugim istraživanjima.

Organizacija Cancer Research UK upozorava da je alkohol kancerogen i da povećava rizik od najmanje sedam vrsta raka, uključujući rak dojke, debelog crijeva, jetre, usne šupljine i grla. Prema riječima dr. Gautama Mehte, već mjesec dana bez alkohola može smanjiti prisustvo faktora rasta u krvi povezanih s razvojem pojedinih vrsta raka.

Istraživanje objavljeno 2018. godine u časopisu The Lancet dodatno je potvrdilo da jednomjesečna apstinencija smanjuje rizik od raka dojke i debelog crijeva.

Osobama koje imaju poteškoće s konzumacijom alkohola ili osjećaju potrebu za razgovorom i podrškom savjetuje se da potraže stručnu pomoć.

# ZDRAVLJE
# ALKOHOL
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