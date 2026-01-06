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BRIGA O ZDRAVLJU

Kako zimi ojačati imunitet malim jednostavnim navikama

Dobra vijest je da se odbrambeni sistem tijela može ojačati jednostavnim navikama koje ne zahtijevaju velike promjene

Male jednostavne navike. Društvene mreže

Dž. M.

6.1.2026

Zimi smo češće u zatvorenim prostorima, manje se krećemo, kasnije idemo na spavanje i lakše podliježemo stresu, a sve to postupno slabi naš imunitet. Dobra vijest je da se odbrambeni sistem tijela može ojačati jednostavnim navikama koje ne zahtijevaju velike promjene, ali imaju značajan učinak.

Odlazak na spavanje prije ponoći

Tijelo se najintenzivnije obnavlja između 22 i 2 sata. Ako često ostajete budni do kasno, vaš imunitet to osjeti. Pokušajte barem nekoliko dana u tjednu leći ranije – mnogi primijete manje umora i rjeđe obolijevanje.

Kratka dnevna šetnja

Nije potrebno trčati ili ići u teretanu. Dovoljno je 20–30 minuta brže šetnje, čak i po hladnoći. Svjež zrak i lagano kretanje potiču cirkulaciju i pomažu tijelu da se učinkovitije bori protiv virusa.

Prozračivanje doma

Iako zimi često držimo prozore zatvorene, ustajali zrak pogoduje širenju bakterija i virusa. Kratko, ali intenzivno prozračivanje nekoliko puta dnevno značajno smanjuje njihovu koncentraciju u prostoru.

Manje stresa, više pauza

Stalna napetost i umor slabe imunitet. Kratke pauze tokom dana, bez mobitela i vijesti, pomažu tijelu da se “resetira”. Nekad je dovoljno nekoliko minuta tišine ili dubokog disanja.

Topli napici

Osim klasičnih čajeva, preporučuju se topla voda s limunom ujutro i supe te toplo mlijeko ili biljni napici navečer. Toplina pomaže dišnim putevima i održava sluznicu otpornijom.

Redovno pranje ruku

Zimi često dodirujemo tipke u liftu, rukohvate i mobitele, a upravo se na njima zadržava najviše virusa. Redovno pranje ruku odmah po dolasku kući smanjuje rizik od infekcija.

Uz ove jednostavne korake moguće je zimi održavati jači imunitet i smanjiti šanse za prehlade i viroze.

Topli napici

Osim klasičnih čajeva, preporučuju se topla voda s limunom ujutro i supe te toplo mlijeko ili biljni napici navečer. Toplina pomaže dišnim putevima i održava sluznicu otpornijom.

Redovno pranje ruku

Zimi često dodirujemo tipke u liftu, rukohvate i mobitele, a upravo se na njima zadržava najviše virusa. Redovno pranje ruku odmah po dolasku kući smanjuje rizik od infekcija.

Uz ove jednostavne korake moguće je zimi održavati jači imunitet i smanjiti šanse za prehlade i viroze.

# NAVIKE
# IMUNITET
# ZIMA
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