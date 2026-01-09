Prirodna rješenja za probleme sa sinusima

Sezona prehlada traje, a s njom dolazi i čest problem – upala sinusa. Farmaceut Tim Bond otkriva četiri prirodna rješenja koja mogu pomoći u olakšavanju tegoba.

Problemi sa sinusima mogu uključivati nelagodu, glavobolju, zubobolju, neugodan zadah i oticanje lica.

Pravilan položaj tokom spavanja

Dr. Bond savjetuje spavanje s podignutom glavom uz pomoć nekoliko jastuka.

- Začepljeni sinusi mogu otežati disanje noću, narušiti san i pogoršati simptome. Povišeni položaj može spriječiti nakupljanje sluzi, pa maramice držite pri ruci - preporučuje Bond.

Biljne pripravke

Kako kaže dr. Bond, ljekoviti spojevi iz biljaka, poput eukaliptusa, imaju antiseptička i dekongestivna svojstva te mogu pomoći kod respiratornih tegoba.

Važnost hidratacije

Dovoljan unos tekućine, poput vode i biljnih čajeva, pomaže u razrjeđivanju sluzi i olakšava disanje.

- Izbjegavajte kafu i alkohol jer mogu dovesti do dehidracije i pogoršati simptome - ističe farmaceut.

Inhalacija

Još jedan način za olakšavanje simptoma jeste inhaliranje. Deset minuta inhalacije može pomoći u otvaranju dišnih puteva i olakšati teškoće.