Nova hit dijeta: Kako jesti više i brzo smršati

Mnogi su na početku godine sebi obećali da će smršati, ali održati tu odluku, kako svi znamo, nije nimalo jednostavno. Klasične dijete najčešće se svode na drastično smanjenje kalorija, što vrlo brzo dovodi do gladi, nezadovoljstva i gubitka motivacije.

Zdravi doručak

Dan često započne zdravim doručkom poput grčkog jogurta s voćem, avokada na hljebu ili proteinskog smoothija, ali već do ručka javlja se potreba za „konkretnijom“ hranom. Zbog takvog pristupa mnogi posežu za ekstremnim rješenjima, od raznih zahvata do skupih injekcija za mršavljenje. Ipak, nutricionisti sve češće preporučuju drugačiji put – umjesto da jedemo manje, treba jesti pametnije.

Fokus se stavlja na povećanje količine hrane na tanjiru, ali uz izbor kvalitetnih, nutritivno bogatih namirnica, a ne praznih kalorija. Ovaj način ishrane poznat je kao „volume eating“.

Usporavanje metabolizma

Kod naglog smanjenja kalorija tijelo reaguje usporavanjem metabolizma i pojačanim osjećajem gladi, što dugoročno otežava mršavljenje. „Volume eating“ podrazumijeva konzumiranje namirnica koje imaju malo kalorija, ali zauzimaju veći volumen, poput povrća, voća, mahunarki i cjelovitih žitarica.

Takva hrana bogata je vlaknima, produžava osjećaj sitosti, pomaže probavi i održava stabilan nivo šećera u krvi. Umjesto restrikcija i stalne borbe s glađu, ovaj pristup omogućava zadovoljavajuće obroke koji su održivi i lakši za dugoročno pridržavanje.