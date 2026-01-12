Ovo su vitamini koji mogu pomoći varenju

Zdrav probavni sistem ima presudnu ulogu u očuvanju općeg zdravlja, a određeni vitamini mogu značajno doprinijeti boljem varenju i smanjenju probavnih tegoba. Prema mišljenju stručnjaka, nekoliko vitamina posebno se izdvaja po svom pozitivnom djelovanju na rad crijeva i iskorištavanje hranjivih tvari.

Probavni sistem

Vitamin B1, poznat i kao tiamin, pomaže organizmu da hranu pretvara u energiju, s naglaskom na ugljikohidrate. On podržava metabolizam i normalno funkcioniranje probavnog sistema, a njegov manjak može dovesti do umora i otežane prerade hrane.

Vitamin B3 ili niacin učestvuje u radu enzima neophodnih za proces varenja. Zahvaljujući njemu, tijelo efikasnije razgrađuje masti i proteine, dok istovremeno doprinosi zdravlju sluznice probavnog trakta.

Vitamin B6 (piridoksin) ima važnu ulogu u metabolizmu aminokiselina i uključen je u brojne enzimske reakcije koje omogućavaju pravilno varenje i apsorpciju nutrijenata. Njegov nedostatak može se povezati s nadutošću i različitim probavnim smetnjama.

Antioksidativno djelovanje

Vitamin C je najpoznatiji po svom antioksidativnom djelovanju i jačanju imuniteta, ali također pomaže boljoj apsorpciji željeza i drugih hranjivih tvari. Na taj način indirektno doprinosi zdravoj probavi i optimalnom funkcioniranju organizma.

Vitamin D učestvuje u mnogim važnim procesima u tijelu, uključujući regulaciju imunološkog sistema i održavanje ravnoteže crijevne flore. Dovoljan nivo ovog vitamina povezuje se s manjim rizikom od upalnih stanja crijeva i boljim općim zdravljem probavnog sistema.