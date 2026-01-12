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ZDRAV PROBAVNI SISTEM

Ovo su vitamini koji mogu pomoći varenju

Prema mišljenju stručnjaka, nekoliko vitamina posebno se izdvaja po svom pozitivnom djelovanju

Vitamini. Pexels

Dž. M.

12.1.2026

Zdrav probavni sistem ima presudnu ulogu u očuvanju općeg zdravlja, a određeni vitamini mogu značajno doprinijeti boljem varenju i smanjenju probavnih tegoba. Prema mišljenju stručnjaka, nekoliko vitamina posebno se izdvaja po svom pozitivnom djelovanju na rad crijeva i iskorištavanje hranjivih tvari.

Probavni sistem 

Vitamin B1, poznat i kao tiamin, pomaže organizmu da hranu pretvara u energiju, s naglaskom na ugljikohidrate. On podržava metabolizam i normalno funkcioniranje probavnog sistema, a njegov manjak može dovesti do umora i otežane prerade hrane.

Vitamin B3 ili niacin učestvuje u radu enzima neophodnih za proces varenja. Zahvaljujući njemu, tijelo efikasnije razgrađuje masti i proteine, dok istovremeno doprinosi zdravlju sluznice probavnog trakta.

Vitamin B6 (piridoksin) ima važnu ulogu u metabolizmu aminokiselina i uključen je u brojne enzimske reakcije koje omogućavaju pravilno varenje i apsorpciju nutrijenata. Njegov nedostatak može se povezati s nadutošću i različitim probavnim smetnjama.

Antioksidativno djelovanje 

Vitamin C je najpoznatiji po svom antioksidativnom djelovanju i jačanju imuniteta, ali također pomaže boljoj apsorpciji željeza i drugih hranjivih tvari. Na taj način indirektno doprinosi zdravoj probavi i optimalnom funkcioniranju organizma.

Vitamin D učestvuje u mnogim važnim procesima u tijelu, uključujući regulaciju imunološkog sistema i održavanje ravnoteže crijevne flore. Dovoljan nivo ovog vitamina povezuje se s manjim rizikom od upalnih stanja crijeva i boljim općim zdravljem probavnog sistema.

Stručnjaci preporučuju da se potrebni vitamini prvenstveno unose putem raznovrsne i uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i kvalitetnim izvorima proteina. U određenim situacijama, uz savjet ljekara ili nutricioniste, mogu se koristiti i dodaci prehrani.

# ZDRAVLJE
# VITAMINI
# PROBAVNI SISTEM
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