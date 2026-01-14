Zolotić za "Avaz": Kako pravilna prehrana štiti organizam u sezoni virusa i niskih temperatura?

Dolaskom hladnijih dana naš organizam prolazi kroz niz fizioloških promjena – troši više energije kako bi održao optimalnu tjelesnu temperaturu, dok je imunitet istovremeno izložen većem pritisku zbog učestalih virusnih i respiratornih infekcija. Upravo zbog toga, zimski mjeseci zahtijevaju posebnu pažnju kada je riječ o prehrani i životnim navikama.

Nutricionista Tarik Zolotić za "Avaz" pojašnjava da je u ovom periodu ključno unositi hranu koja zagrijava organizam i jača odbrambeni sistem.

– Tokom zime našem tijelu je potrebna energetski bogatija hrana, s većim udjelom zdravih masti, složenih ugljikohidrata i kvalitetnih proteina. Posebno su važni sezonski proizvodi, poput korjenastog povrća i kupusnjača – pojašnjava Zolotić za "Avaz".

Posebno izdvaja kiseli kupus i fermentirane namirnice, koje djeluju kao prirodni probiotici i direktno doprinose zdravlju crijeva, a samim tim i jačanju imuniteta.

– Kiseli kupus, kisele salate i turšije imaju snažan pozitivan učinak na crijevnu mikrofloru, dok su temeljci, čorbe i supe idealni zimski obroci jer istovremeno hidriraju organizam i obezbjeđuju važne nutrijente – ističe on za "Avaz".

Dodaje da duže varenje sastojaka iz čorbi i supa dodatno stvara unutrašnju toplotu.

- Ne smijemo zaboraviti unos dovoljne količine tečnosti i elektrolita poput natrijuma, kalijuma i magnezijuma, koji pomažu da tečnost ostane u ćelijama i pravilno hidrira sluzokožu - ističe nutricionista za "Avaz".

Prema njegovim riječima, upravo je sluzokoža prva linija odbrane organizma.

- Dobro hidrirana i vlažna sluznica onemogućava lak prolazak virusa, zbog čega je hidratacija izuzetno važna u zimskom periodu - naglašava Zolotić za "Avaz".

Vitamini i minerali – prva linija odbrane

U sezoni gripe i prehlada, unos određenih vitamina i minerala od presudne je važnosti.

– Vitamin D ima ključnu ulogu u regulaciji imunološkog sistema, cink može skratiti trajanje upalnih procesa kod prehlade, dok vitamin C djeluje kao snažan antioksidans i pomaže bijelim krvnim stanicama u borbi protiv infekcija – objašnjava Zolotić za "Avaz".

Navike koje oslabljuju imunitet

Nutricionista upozorava i na česte greške koje mogu ozbiljno narušiti otpornost organizma.

– Pretjeran unos rafinisanog šećera, prerađena hrana, aditivi, alkohol, pušenje, hronični stres i nedostatak sna direktno blokiraju funkciju imunološkog sistema – upozorava Zolotić za "Avaz".

Začini i zdrava ulja kao saveznici zdravlja

Za dodatnu zaštitu organizma tokom zime preporučuje se i redovna upotreba određenih začina i biljnih ulja.