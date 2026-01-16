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NARUŠAVANJE ZDRAVLJA

Prim. dr. Tokić za "Avaz": Šta možete uraditi da se zaštitite od zagađenja

Kako godine prolaze, a izloženost ostaje ista, dolazi do trajnih promjena, posebno kod najosjetljivijih, kaže prim. dr. Tokić za "Avaz"

Pulmolog dr. Mahir Tokić. Anadolija

Z. Voloder

16.1.2026

Kanton Sarajevo ponovo je proglašen područjem sa povećanim nivoom zagađenja zraka, što je izazvalo zabrinutost građana i zdravstvenih stručnjaka. 

Pulmolog dr. Mahir Tokić za „Avaz“ ističe da konstantna izloženost štetnim česticama u zraku može dugoročno narušiti zdravlje posebno najosjetljivijih grupa stanovništva.

– Nažalost, mi smo svakodnevno izloženi opasnim zrakama i hemijskim supstancama koje izazivaju upale gornjih disajnih puteva. U početku su simptomi prolazni – kašalj, povećana sekrecija i nadražaj disajnih puteva, ali kako godine prolaze, a izloženost ostaje ista, dolazi do trajnih promjena, posebno kod djece, starijih i osoba sa hroničnim bolestima – kaže dr. Tokić za „Avaz“.

On posebno ističe da zagađeni zrak može pogoršati stanje kod osoba sa hroničnim bronhitisom, astmom, kardiovaskularnim problemima, osobama i dijabetesom.

– U početku su simptomi često slični prehladi, ali ne radi se o virusnim infekcijama već o hemijskim nadražajima koje uzrokuju sitne čestice dimenzija od 2 do 10 mikrona. Te čestice trajno oštećuju disajne puteve i mogu dovesti do alergijskih reakcija – objašnjava pulmonolog.

Upozorenje za građane i preporuke za zaštitu

Uprkos višegodišnjim upozorenjima i evidentnom problemu koji traje više od 40 godina, mjere za smanjenje zagađenja još uvijek nisu dovoljno efikasne. Građani Kantona Sarajevo često nemaju odgovarajuću zaštitu, ali dr. Tokić savjetuje nekoliko važnih koraka koje svako može preduzeti kako bi smanjio negativne posljedice:

- Nošenje zaštitnih maski PPF1 ili PPF2 – ove maske pružaju bolju zaštitu od sitnih čestica, za razliku od običnih hirurških maski koje praktično nemaju efekta.

- Boravak na svježem zraku, naročito u prirodi i na većim nadmorskim visinama, gdje je kvalitet zraka bolji.

- Redovno ispiranje nosa i grla – uz pomoć čajeva od kamilice ili kadulje, što može pomoći u smanjenju iritacija.

- Održavanje hidratacije i pravilna ishrana – važno je unositi dovoljno tečnosti, minerala i vitamina, posebno vitamina D, kako bi se ojačao imuni sistem.

– Kod djece u školama bi trebalo povećati mjere zaštite, jer otvaranje prozora u vrijeme velike zagađenosti može dovesti do ulaska većih količina štetnih materija u prostorije – upozorava prim.dr. Tokić za „Avaz“.

Dugoročni izazov i potreba za akcijom

Problem zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo nije nov, ali i dalje predstavlja ozbiljan zdravstveni izazov. Dr. Tokić poziva na veću svijest i konkretne korake nadležnih institucija kako bi se zaštitilo zdravlje građana.

– Zagađenje zraka je problem koji traje decenijama i potrebno je hitno djelovati na smanjenje emisije štetnih materija. Do tada, zaštita na individualnom nivou ostaje ključna – zaključuje pulmolog za „Avaz“.

# ZAGAĐENJE ZRAKA
# KANTON SARAJEVO
# ZDRAVLJE
# PULMOLOG
# PRIM. DR. MAHIR TOKIĆ
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