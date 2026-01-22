Ginekolozi i pacijentice poručuju: Redovni pregledi i HPV vakcinacija spašavaju živote

Iako se karcinom grlića maternice može spriječiti jednostavnom i bezbolnom vakcinacijom, mnoge žene u BiH i dalje izbjegavaju preventivne preglede zbog tabua, nedostatka informacija i ograničene dostupnosti zdravstvenih usluga, rečeno je na konferenciji koju je povodom Evropske sedmice podizanja svijesti o HPV-u, danas u Sarajevu organiziralo Udruženje „Renesansa“.

Specijalistica ginekologije prim. dr. Aida Žujović‐Ajanović govorila je o HPV infekciji, povezanim oboljenjima te mogućnostima prevencije i liječenja, ističući da broj oboljelih raste, ali da u BiH još uvijek nema zvaničnog registra koji bi pružio pouzdane podatke.

Kazala je da se BiH ne može porediti s evropskim državama, ali da se prema podacima iz regije nalazi u sredini – ispod Crne Gore i Srbije, a iznad Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Naglasila je da problem manje leži u prevenciji, a više u dostupnosti preventivnih pregleda, koji su češće korišteni u urbanim i informisanijim sredinama, dok mnogi žene izbjegavaju preglede i kada su besplatni.

Govoreći o karcinomu grlića maternice, Žujović‐Ajanović je istakla da bolest nije nasljedna, već nastaje kao posljedica seksualno prenosivog HPV virusa, iako određene predispozicije mogu postojati. Kao dodatni izazov navela je nedostatak stručnog osoblja, ali i inertnost stanovništva, posebno u ruralnim i socio‐ekonomski ugroženim sredinama, gdje o ovim temama i dalje postoje tabui.

Istakla je potrebu za jačanjem edukacije i razbijanjem predrasuda kada je riječ o odlasku ginekologu. Navela je da su HPV vakcine prvenstveno namijenjene djeci između 11 i 14 godina, o čemu odluku donose roditelji, budući da je riječ o maloljetnicima.

Predsjednica Udruženja Renesansa Enida Glušac govorila je o radu udruženja u protekloj godini, ističući poseban fokus na edukativne aktivnosti i saradnju sa školama. Govoreći iz ličnog iskustva, navela je da njen karcinom nije bio uzrokovan HPV-om te da ga je otkrila na vrijeme zahvaljujući redovnim pregledima.

Kazala je da, iako nije bila genetski predisponirana niti je imala druge rizične faktore osim porodične anamneze, oboljela od karcinoma, naglašavajući da niko nije imun na ovu bolest bez obzira na stil života. Glušac je poručila da bi, imajući u vidu mogućnost prevencije određenih vrsta karcinoma, danas izabrala jednostavnu i bezbolnu HPV vakcinaciju umjesto teškog iskustva kroz koje je prošla.

Istakla je važnost redovnih samopregleda, ultrazvučnih pregleda i vakcinacije, te pozvala roditelje da vakcinišu svoju djecu kako ne bi prolazila kroz iskustvo koje je ona imala.

Lejla Omeragić Ćatić, pacijentica, koja je podijelila lično iskustvo i govorila o važnosti pravovremenih informacija, tvrdi da prvenstveno treba na vrijeme reagovati te da je ona napravila strategiju kako da se nosi s tom opakom bolešću.

- Naravno da bolest može preuzeti tvoj identitet, ali treba umanjiti značaj te bolesti – zaključila je.