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Obostrana upala pluća: Ozbiljna infekcija koja može biti fatalna

Simptomi, faktori rizika i kada se hitno javiti ljekaru

Upala pluća. Freepik

Z. V.

27.2.2026

Pneumonija, odnosno upala pluća, ozbiljna je bolest bez obzira na to da li zahvata jedno ili oba plućna krila. 

Kada su zahvaćena oba plućna krila, riječ je o obostranoj upali pluća, koja može imati teži klinički tok i biti životno ugrožavajuća ako se ne liječi na vrijeme.

Šta je obostrana upala pluća?

Obostrana upala pluća predstavlja infekciju oba plućna krila, a mogu je uzrokovati bakterije, virusi ili gljivice. Težina bolesti zavisi od uzročnika, općeg zdravstvenog stanja pacijenta i pravovremenog započinjanja terapije.

Simptomi obostrane pneumonije

Bez obzira na to da li je zahvaćeno jedno ili oba plućna krila, simptomi su uglavnom isti, a uključuju:

- Produktivan kašalj
- Povišenu tjelesnu temperaturu
- Plave ili ljubičaste usne i nokte
- Zbunjenost (češće kod osoba starijih od 65 godina)
- Ubrzano ili otežano disanje
- Ekstremni umor
- Ubrzan puls
- Oštre, probadajuće bolove u grudima pri disanju ili kašljanju.

Kada se javiti ljekaru?

Hitnu medicinsku pomoć potrebno je potražiti ukoliko se jave:

- Teškoće s disanjem
- Jak bol u grudima
- Uporan, iscrpljujući kašalj
- Temperatura viša od 38°C koja se teško snižava.

Ovi simptomi mogu ukazivati na težu infekciju koja može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput otkazivanja bubrega, sepse, ali i smrtnog ishoda.

Pneumonija se može klasificirati i prema broju zahvaćenih režnjeva pluća. Što je veći broj zaraženih segmenata, to je klinička slika teža čak i ako su svi zahvaćeni dijelovi unutar jednog plućnog krila.

Ko je u većem riziku?

Veći rizik od razvoja upale pluća imaju:

- Odojčad i mala djeca
- Osobe starije od 65 godina
- Osobe s oslabljenim imunološkim sistemom usljed bolesti ili terapije
- Oboljeli od astme, cistične fibroze, dijabetesa ili srčane insuficijencije
- Pušači i osobe koje zloupotrebljavaju alkohol ili drogu
- Osobe koje su nedavno preboljele gripu ili drugu respiratornu infekciju.

Liječenje obostrane pneumonije

Obostrana upala pluća liječi se na isti način kao i jednostrana, ali zahtijeva pažljivo praćenje zbog mogućih komplikacija.

Plan liječenja zavisi od uzroka infekcije, njene težine, uzrasta pacijenta i općeg zdravstvenog stanja. 

Terapija može uključivati lijekove za snižavanje temperature i ublažavanje bolova, lijekove protiv kašlja, antibiotike ili antivirusne lijekove, kao i terapiju kisikom.

Virusna pneumonija

Virusna upala pluća liječi se antivirusnim lijekovima i terapijom za ublažavanje simptoma. Antibiotici nisu efikasni protiv virusa.

Većina pacijenata može se liječiti kod kuće, ali osobama s hroničnim bolestima i starijim pacijentima može biti potrebna hospitalizacija.

Bakterijska pneumonija

Bakterijska pneumonija liječi se antibioticima, a izbor lijeka zavisi od vrste bakterije koja je izazvala infekciju.

Dok se većina slučajeva može liječiti kod kuće, mala djeca, starije osobe i pacijenti s oslabljenim imunitetom često zahtijevaju bolničko liječenje, uključujući intravensku primjenu antibiotika i po potrebi, respiratornu potporu.

Mikoplazma pneumonija je blaži oblik bakterijske upale pluća, ali često zahvata oba plućna krila i također se liječi antibioticima.

Vrijeme oporavka

Uz pravovremeno i adekvatno liječenje, većina inače zdravih osoba može očekivati poboljšanje u roku od tri do pet dana. Povratak uobičajenim aktivnostima moguć je nakon sedmicu dana ili nešto duže.

Ipak, umor i blagi simptomi, poput kašlja, mogu potrajati i nakon što se akutna faza bolesti povuče.

# UPALA PLUĆA
# RANI SIMPTOMI
# PNEUMONIJA
# VIRUSNA PNEUMONIJA
# BAKTERIJSKA PNEUMONIJA
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