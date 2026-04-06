Hronična upala krajnika nije bezazlena bolest

Hronični tonzilitis je dugotrajna upala krajnika koja traje duže od dvije sedmice i ne povlači se u potpunosti. Za razliku od akutne upale, simptomi su blaži, ali uporni i iscrpljujući, zbog čega ih mnogi često zanemaruju.

Važno je razlikovati hronični od rekurentnog tonzilitisa. Hronični oblik podrazumijeva stalnu upalu, dok se rekurentni odnosi na više odvojenih epizoda tokom godine.

Najčešći simptomi uključuju stalno loš zadah, osjećaj stranog tijela u grlu, povećane limfne čvorove, promuklost te pojavu tonzilolita – sitnih naslaga u krajnicima. Uzrok je često bakterijski biofilm koji otežava liječenje antibioticima.

Ako se ne liječi, stanje može dovesti do komplikacija poput problema s disanjem, apneje u snu, apscesa ili širenja infekcije na uho. U rijetkim slučajevima mogu nastati i ozbiljna oboljenja srca i bubrega.

Liječenje počinje higijenom i terapijom, ali ako nema poboljšanja, preporučuje se operativno uklanjanje krajnika kao trajno rješenje.