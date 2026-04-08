Akutni i hronični bronhitis: Kako prepoznati razliku

Bronhitis je upala bronha, dišnih cijevi koje vode zrak u pluća. Akutni bronhitis, izazvan virusom ili bakterijom, može se prenijeti s osobe na osobu kapljičnim putem, kašljem, kihanjem ili dodirivanjem zaraženih površina. Hronični bronhitis nastaje zbog dugotrajne iritacije pluća, najčešće pušenjem ili zagađenjem, i obično nije zarazan.

Simptomi akutnog bronhitisa uključuju osjećaj nelagode u prsima, upalu grla, kašalj sa ili bez sluzi, umor, glavobolju i blagu povišenu temperaturu. Hronični bronhitis razvija se polako, traje mjesecima ili godinama, i karakterizira stalno iskašljavanje sluzi.

Virusni bronhitis je zarazan nekoliko dana prije i za vrijeme simptoma, dok bakterijski bronhitis prestaje biti zarazan 24 sata nakon početka antibiotika. Hronični bronhitis povećava osjetljivost na sekundarne infekcije koje mogu biti zarazne.

Prevencija uključuje ograničenje kontakta s drugima, higijenu ruku, kašljanje u lakat i dezinfekciju površina. Starije osobe i hronični bolesnici trebaju razmotriti vakcinaciju protiv gripe i upale pluća. Liječnika treba posjetiti ako simptomi traju duže od tri sedmice, pojavljuje se visoka temperatura, iskašljavanje krvi ili otežano disanje.