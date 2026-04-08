Revolucija u liječenju stresa: Nova "vakcina" briše loše osjećaje nedjeljama

Naučnici sa Univerziteta u Osaki i Medicinskog fakulteta Univerziteta Kobe razvili su molekulu PA-915, koja pokazuje značajan potencijal u liječenju depresije, anksioznosti i poremećaja izazvanih stresom. Molekula djeluje kao antagonist PAC1 receptora, ključnog dijela "stresne ose" u organizmu, čime pomaže mozgu da mirnije i uravnotezenije reaguje na pritisak.

Istraživanja su pokazala da jedna doza PA-915 održava antidepresivni efekat i do osam sedmica, slično djelovanju ketamina, ali bez uobičajenih neželjenih efekata poput zavisnosti, hiperaktivnosti ili kognitivnih poremećaja. Ako se molekula pokaže sigurnom u kliničkim studijama na ljudima, mogla bi promijeniti fokus liječenja sa svakodnevnog ublažavanja simptoma na regulisanje samog uzroka stresa.

Stručnjaci ipak podsjećaju da lijekovi ne mogu u potpunosti zamijeniti osnove mentalnog zdravlja dovoljno sna, redovnu fizičku aktivnost i zdrave životne navike i dalje su ključni.