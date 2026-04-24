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OPASNI SIMPTOMI

Akromegalija: Tiha bolest koja mijenja izgled

Simptomi su spori i često se kasno prepoznaju

Akromegalija: Tiha bolest koja mijenja izgled. Screenshot

I. Š.

24.4.2026

Akromegalija je rijedak poremećaj koji nastaje zbog viška hormona rasta, najčešće uzrokovan benignim tumorom hipofize. Razvija se sporo, pa promjene često prolaze neprimijećeno godinama.

Prvi znakovi uključuju povećanje šaka i stopala, promjene na licu poput izraženije vilice, većeg nosa i debljih usana. Često se primijeti da prsten ili obuća više ne odgovaraju kao prije.

Osim promjena izgleda, javljaju se i drugi simptomi: bolovi u zglobovima, umor, pojačano znojenje, hrkanje i problemi sa snom. Bolest može povećati rizik od dijabetes tip 2, visokog krvnog pritiska i srčanih oboljenja.

Dijagnoza počinje pregledom i razgovorom, a potvrđuje se mjerenjem IGF-1 hormona u krvi i testom opterećenja glukozom. Nakon toga se radi magnetska rezonanca kako bi se otkrio tumor.

Rano otkrivanje je ključno jer neliječena bolest može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Uz savremeno liječenje, uključujući operaciju i terapiju, moguće je kontrolisati bolest i poboljšati kvalitet života.

# SIMPTOMI
# HORMONI
# ZDRAVLJE
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