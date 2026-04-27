Skriveni okidač opasnih bolesti: Šta su ANCA antitijela i zašto je važno znati svoj nalaz

ANCA antitijela (antineutrofilna citoplazmatska antitijela) su proteini koje imuni sistem ponekad pogrešno stvara, umjesto da štite organizam od infekcija. U tim slučajevima oni napadaju vlastite bijele krvne stanice, najčešće neutrofile, što može pokrenuti ozbiljne upalne procese u krvnim žilama.

Kada se krvne žile upale, mogu se suziti ili zatvoriti, čime se smanjuje dotok krvi i kisika do organa poput bubrega, pluća i kože. To može dovesti do teških oštećenja tkiva i razvoja autoimunih bolesti koje zahtijevaju brzo liječenje.

Test iz krvi

ANCA se otkrivaju jednostavnim testom krvi. Analiza razlikuje dva glavna tipa:

- c-ANCA (PR3) – češće povezan s granulomatozom s poliangiitisom

- p-ANCA (MPO) – češće povezan s mikroskopskim poliangiitisom

Ovi nalazi pomažu ljekarima da preciznije odrede vrstu bolesti, ali sami po sebi nisu dovoljni za dijagnozu.

Povezane bolesti

ANCA antitijela se najčešće povezuju s ANCA-asociranim vaskulitisima, među kojima su:

- granulomatoza s poliangiitisom (GPA)

- mikroskopski poliangiitis (MPA)

- eozinofilna granulomatoza s poliangiitisom (EGPA)

Ove bolesti mogu zahvatiti sinuse, pluća, bubrege i druge organe.

Simptomi i dijagnoza

Simptomi mogu biti nespecifični: umor, povišena temperatura, bolovi u mišićima, gubitak težine, osip, krv u urinu ili iskašljavanje krvi.

Zbog toga se dijagnoza postavlja kombinacijom:

- laboratorijskih testova

- kliničke slike

- biopsije zahvaćenog tkiva

- Liječenje i prognoza

Liječenje se zasniva na smirivanju imunog sistema pomoću kortikosteroida i imunosupresiva. Terapija ima dvije faze – indukciju remisije i održavanje.

Iako su ove bolesti ozbiljne, današnje terapije su znatno poboljšale prognozu. Smrtnost je smanjena sa oko 80% na približno 10%, ali je redovno praćenje i dalje neophodno zbog mogućeg povratka bolesti.