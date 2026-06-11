Vitamin A: ključan za vid i imunitet, ali se mora oprezno koristiti

Vitamin A je esencijalan nutrijent za cjelokupno zdravlje, ali je važno razumjeti njegove koristi i moguće rizike. On ne predstavlja jednu supstancu, već grupu spojeva koji su topljivi u mastima i dolaze u dva osnovna oblika.

Prvi je preformirani vitamin A (retinol i njegovi esteri), koji se nalazi u namirnicama životinjskog porijekla poput goveđe jetre, ribljeg ulja, jaja i mliječnih proizvoda. Drugi oblik su provitaminski karotenoidi, kao što je beta-karoten, koje nalazimo u biljkama. Organizam ih prema potrebi pretvara u aktivni oblik vitamina A.

Biljna hrana bogata beta-karotenom uključuje mrkvu, batat, špinat, kelj, dinju i marelice, iz kojih tijelo samostalno stvara ovaj važan vitamin.

Važan za vid

Najpoznatija uloga vitamina A je održavanje vida. On je ključna komponenta rodopsina, pigmenta u mrežnici oka koji omogućava vid u uslovima slabog osvjetljenja. Nedostatak vitamina A dovodi do noćnog sljepila, prvog znaka njegovog manjka.

Ako se deficit nastavi, može doći do kseroftalmije, teške suhoće oka koja oštećuje rožnicu i može izazvati trajni gubitak vida.

Jača imunitet

Vitamin A ima važnu ulogu u imunološkom sistemu jer podstiče stvaranje i aktivnost bijelih krvnih stanica koje brane organizam od virusa i bakterija.

Također održava zdravlje sluznica u dišnom, probavnom i mokraćnom sistemu, koje predstavljaju prvu barijeru protiv infekcija. Pored toga, važan je za rast i razvoj organa, pa je posebno bitan u djetinjstvu.

Koža i reproduktivno zdravlje

Derivati vitamina A, poznati kao retinoidi, koriste se u dermatologiji za liječenje akni i smanjenje bora jer podstiču obnovu stanica i stvaranje kolagena.

Vitamin A ima i važnu ulogu u reproduktivnom zdravlju. Kod muškaraca učestvuje u stvaranju spermatozoida, a kod žena doprinosi zdravlju jajnih ćelija. Tokom trudnoće je ključan za razvoj ploda, uključujući srce, pluća, oči i kostur.

Manjak i višak vitamina A

Iako je njegov nedostatak rijedak u razvijenim zemljama, može izazvati ozbiljne posljedice, posebno probleme s vidom i imunitetom.

S druge strane, prekomjeran unos preformiranog vitamina A može biti toksičan. Organizam ga skladišti u jetri, a višak može dovesti do glavobolja, mučnine, vrtoglavice, bolova u mišićima i oštećenja jetre.

Poseban oprez potreban je kod trudnica, jer visoke doze mogu izazvati urođene mane kod djeteta.

Za razliku od njega, prekomjeran unos beta-karotena iz hrane nije opasan, ali može izazvati žućkasto-narandžastu boju kože. Međutim, visoke doze suplemenata beta-karotena kod pušača mogu povećati rizik od raka pluća.

Ključ je u uravnoteženoj ishrani koja osigurava dovoljno vitamina A bez pretjerivanja i rizika po zdravlje.