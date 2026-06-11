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BOLESTI MOZGA

Vaskularna demencija: Tihi poremećaj koji mijenja život

Nastaje zbog oštećenja krvnih sudova u mozgu, a stručnjaci upozoravaju da su prevencija i kontrola faktora rizika ključni za usporavanje bolesti

Pravovremeno liječenje može usporiti napredovanje bolesti. Hindustantimes

I. Š.

prije 38 minuta

Vaskularna demencija drugi je najčešći oblik demencije nakon Alzheimerove bolesti, a nastaje kao posljedica smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove mozga. Najčešće se javlja nakon moždanog udara ili niza manjih, često neprimijećenih oštećenja koja se vremenom nakupljaju.

Za razliku od Alzheimerove bolesti, simptomi vaskularne demencije često napreduju naglo, nakon novog vaskularnog incidenta, a zatim slijedi period relativne stabilnosti. Osobe oboljele od ove bolesti mogu imati poteškoće s planiranjem, organizacijom, donošenjem odluka i koncentracijom, dok se problemi s pamćenjem često javljaju kasnije.

Među glavnim faktorima rizika nalaze se povišen krvni pritisak, dijabetes, visok holesterol i pušenje. Stručnjaci ističu da je kontrola ovih stanja ključna za sprečavanje daljnjeg oštećenja mozga.

Iako ne postoji lijek koji može u potpunosti izliječiti vaskularnu demenciju, liječenje je usmjereno na usporavanje napredovanja bolesti i sprečavanje novih moždanih udara. Važnu ulogu imaju zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, prestanak pušenja i održavanje aktivnog načina života.

Podrška porodice, jasno organizovana svakodnevica i mentalna stimulacija također mogu pomoći oboljelima da što duže očuvaju samostalnost i kvalitet života.

# DEMENCIJA
# ZDRAVLJE
# MOZAK
# ZDRAVLJE MOZGA
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