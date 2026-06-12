Hurme kao zdrava zamjena za slatkiše: Pomažu probavi i mogu sniziti holesterol

Hurme su prirodna i hranjiva namirnica koja se često preporučuje kao zdravija zamjena za slatkiše. Iako sadrže prirodne šećere, zbog prisustva vlakana u organizmu se ponašaju drugačije u odnosu na industrijske slatkiše.

Dvije hurme imaju približno sličnu količinu šećera kao pola čokolade, ali njihov uticaj na organizam je blaži. Vlakna usporavaju apsorpciju šećera, pa nema naglog skoka i pada energije, što pomaže u kontroli apetita i želje za slatkim.

Hurme mogu pozitivno djelovati i na probavu. Vlakna iz njih dolaze do crijeva gdje hrane korisne bakterije, koje doprinose zdravlju crijevne flore i boljem radu probavnog sistema. Redovna, ali umjerena konzumacija može pomoći kod zatvora i poboljšati učestalost pražnjenja.

Preporučuje se konzumacija dvije do tri hurme dnevno uz dovoljno tečnosti, jer voda pomaže vlaknima da pravilno djeluju. Bez dovoljnog unosa vode, efekat može biti slabiji ili dovesti do nelagode u stomaku.

Iako hurme mogu pomoći u kontroli želje za slatkim i imati određene koristi za probavu i holesterol, važno je naglasiti da i dalje sadrže prirodne šećere. Zato ih treba jesti umjereno i ne koristiti kao zamjenu za uravnoteženu ishranu ili terapiju.