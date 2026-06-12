Šta znači pozitivan IgG nalaz na Parvovirus B19

Nalaz “Parvovirus B19 IgG – pozitivan” kod većine ljudi znači da je infekcija preboljena i da je organizam razvio dugotrajan imunitet. IgG antitijela ostaju u krvi godinama i štite od ponovne zaraze, dok IgM antitijela ukazuju na svježu ili aktivnu infekciju.

Parvovirus B19 se prenosi kapljičnim putem, najčešće kašljanjem i kihanjem, i posebno je čest kod djece. Kod odraslih može izazvati bolove i oticanje zglobova, dok je osip rjeđi.

U većini slučajeva infekcija prolazi blago ili bez simptoma, ali značaj ima u trudnoći i kod osoba sa oslabljenim imunitetom ili krvnim oboljenjima. Kod trudnica bez imuniteta infekcija može biti rizična za plod, pa se zato posebno prati.

Dijagnoza se postavlja analizom krvi, a liječenje uglavnom nije potrebno osim ublažavanja simptoma.