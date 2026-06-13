Jeste li znali zašto neki ljudi potamne, a neki izgore: Šta o tome odlučuje

Svake godine s dolaskom ljeta ponavlja se ista priča – dok neki već nakon kratkog boravka na suncu dobiju tamniji ten, drugi se bore s crvenilom i opeklinama. Često se može čuti da neko “jednostavno ne tamni” ili da je “rođen za sunce”, no razlike u reakciji kože na UV zračenje zapravo imaju svoje jasno biološko objašnjenje.

Ključnu ulogu u tom procesu ima melanin, pigment koji određuje boju kože, kose i očiju, ali i način na koji koža reaguje na sunčevo zračenje.

Šta je melanin i zašto je važan?

Melanin je prirodni pigment koji proizvode stanice kože – melanociti. Njegova osnovna funkcija nije estetska, nego zaštitna. Kada je koža izložena UV zrakama, melanociti pojačavaju proizvodnju melanina kako bi smanjili oštećenje ćelija.

Zbog toga tamnjenje kože predstavlja odbrambeni mehanizam organizma. Preplanuli ten nije nužno znak zdravlja, nego pokazatelj da se koža brani od UV zračenja. U suštini, i tamnjenje i crvenilo znak su stresa i blage upalne reakcije kože. Što osoba prirodno ima više melanina, to lakše tamni i rjeđe dobija opekline.

Zašto neki ljudi lako tamne?

Osobe tamnije puti obično imaju veći prirodni nivo melanina. Njihova koža brže reaguje na sunce pojačanom proizvodnjom pigmenta, pa lakše razvijaju preplanuli ten.

To, međutim, ne znači da su potpuno zaštićeni. UV oštećenja se javljaju i kod njih, samo su manje vidljiva. Kod takvih osoba koža često prvo potamni prije nego što pocrveni, pa se stvara dojam da “ne mogu izgorjeti”.

Zašto drugi lakše izgore?

Ljudi svijetle puti, posebno oni sa svijetlim očima i prirodno plavom ili crvenom kosom, imaju manje melanina u koži. Zbog slabije pigmentne zaštite, UV zrake brže izazivaju iritaciju i oštećenja, što rezultira crvenilom, pečenjem i opekotinama.

Zbog genetike, neki ljudi gotovo nikada ne razviju izražen ten, bez obzira na izlaganje suncu.

Genetika ima ključnu ulogu

Dermatolozi koriste Fitzpatrickovu klasifikaciju kože kako bi procijenili reakciju na sunce. Neki fototipovi gotovo uvijek lako izgore, dok drugi lako tamne. Sve to je u velikoj mjeri određeno genetski naslijeđenom sposobnošću proizvodnje melanina.

Zbog toga ne postoji univerzalni način da se “promijeni” tip kože. Razni dodaci ili proizvodi mogu pomoći njezi, ali ne mogu promijeniti genetiku.

Je li tamnjenje zdravo?

Iako se preplanuli ten dugo smatrao simbolom ljepote i zdravlja, danas je poznato da ne postoji potpuno sigurno tamnjenje. Svaka promjena boje kože nakon UV izlaganja znači da je koža pretrpjela određeni nivo oštećenja.

Oštećenja se često ne vide odmah, već se akumuliraju godinama, utičući na elastičnost i strukturu kože. Zato je zaštita od sunca važna za sve tipove kože, bez obzira na to da li neko lako tamni ili ne.

Može li se koža “naviknuti” na sunce?

Čest je mit da se koža može trajno prilagoditi suncu. Istina je da se postepenim izlaganjem može smanjiti rizik od opeklina jer se melanin postepeno povećava, ali genetski tip kože ostaje isti.

Zato je važnije fokusirati se na zaštitu kože nego na postizanje tamnijeg tena, jer UV zračenje djeluje na sve tipove kože – razlika je samo u brzini vidljivih posljedica.

Upravo zato važnu ulogu imaju kreme za sunčanje, redovna njega i preventivni pregledi mladeža, koji su ključni za rano otkrivanje promjena na koži.



