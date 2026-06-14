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LJEKAR IZ BIH

Admir Kurtćehajić otkrio šta mu se dogodilo na letu za Toronto: "Ostalo je samo da prouči"

Ispričao je da je planirao ići na utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu te stoga nije imao nikakve dokaze vezane za struku

Ljekar Admir Kurtćehajić podijelio neobičnu situaciju iz aviona. Instagram

Z. V.

prije 43 minute

Gastroenterolog Admir Kurtćehajić podijelio je na Instagramu neobičnu situaciju koju je doživio tokom leta za Toronto, gdje je putovao kako bi gledao Zmajeve.

Kako je ispričao, tokom leta jednoj putnici je iznenada pozlilo, zbog čega je posada u avionu pozvala ljekara za pomoć. Kurtćehajić se javio i pružio pomoć ženi kojoj je bilo loše.

- Na letu Istanbul - Toronto tražili su doktora. Javio sam se. Tražili su dokaz. Nisam ga imao. Javio se kolega koji ga je imao -  naveo je Kurtćehajić.

Ispričao je da je planirao ići na utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu te stoga nije imao nikakve dokaze vezane za struku. Međutim, javio se ljekar iz Turske, ali ni to nije bilo od prevelike pomoći.


- Kada je došao do nje, nisu mu dali da je dodirne. Valjda je to politika kompanije -  kazao je Kurtćehajić pa se našalio: "Ostalo mu je samo da prouči".

U opisu podijeljenog snimka na Instagramu je uz to dodao:

- Nekad je lakše ući u Kanadu nego dokazati da si doktor u avionu - napisao je Kurtćehajić.

Na kraju je napomenuo: "Srećom, putnica je bila dobro".

# TORONTO
# ADMIR KUTĆEHAJIĆ
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