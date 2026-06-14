Admir Kurtćehajić otkrio šta mu se dogodilo na letu za Toronto: "Ostalo je samo da prouči"

Gastroenterolog Admir Kurtćehajić podijelio je na Instagramu neobičnu situaciju koju je doživio tokom leta za Toronto, gdje je putovao kako bi gledao Zmajeve.

Kako je ispričao, tokom leta jednoj putnici je iznenada pozlilo, zbog čega je posada u avionu pozvala ljekara za pomoć. Kurtćehajić se javio i pružio pomoć ženi kojoj je bilo loše.

- Na letu Istanbul - Toronto tražili su doktora. Javio sam se. Tražili su dokaz. Nisam ga imao. Javio se kolega koji ga je imao - naveo je Kurtćehajić.

Ispričao je da je planirao ići na utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu te stoga nije imao nikakve dokaze vezane za struku. Međutim, javio se ljekar iz Turske, ali ni to nije bilo od prevelike pomoći.



