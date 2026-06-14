Dr. Vladimir Krajinović, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb: Očekuje nas nova pandemija, spremniji smo nego ranije

Smatram da se zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine može i treba oslanjati na stručnjake iz dijaspore, kaže u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ doc. dr. sci. Vladimir Krajinović, ugledni hrvatski infektolog, subspecijalista intenzivne medicine i univerzitetski nastavnik, koji već više od dvije decenije gradi svoju profesionalnu karijeru u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.
Rođeni Sarajlija, dr. Krajinović ostao je snažno povezan sa svojim rodnim gradom, kojem se uvijek rado vraća kroz stručnu saradnju, naučne skupove i razmjenu znanja i iskustava.
Nedavno je učestvovao kao predavač na međunarodnom simpoziju „Osnovni principi moderne intenzivne njege“, koji su organizirali Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) u okviru manifestacije „BHAAAS dani u Sarajevu“. Ovaj značajan stručni skup okupio je eminentne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva s ciljem razmjene najnovijih znanja i iskustava iz oblasti intenzivne medicine.
Kao ljekar, naučnik i edukator, doc. dr. Krajinović prepoznat je po svom doprinosu liječenju najtežih infektivnih oboljenja, razvoju intenzivne medicine i kontinuiranom unapređenju medicinske struke i njegov dolazak na skup u Sarajevo doprinio je jačanju stručne saradnje i razmjeni savremenih medicinskih dostignuća između zdravstvenih institucija u regiji i svijetu.
Naučene lekcije
U posljednje vrijeme Vaše ime često se vezuje za pandemiju koronavirusa. Kako ste se nosili s tom krizom u praksi i koja bi bila Vaša poruka budućim ljekarima koji će se možda suočiti s nekom novom pandemijom?
– Ja sam samo jedan od brojnih ljekara koji su učestvovali u liječenju oboljelih pacijenata u jedinicama intenzivne njege. Mnoge kolege u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dale su ogroman doprinos u zbrinjavanju tih pacijenata. Pandemija je sada iza nas, ali je bila izuzetno zahtjevna i stresna za zdravstvene radnike, kao i za cijeli zdravstveni sistem. Ono što bih izdvojio kao pozitivno jeste činjenica da smo iz tog iskustva mnogo naučili. Danas znamo znatno više o samom virusu, njegovom ponašanju i kliničkoj slici bolesti.
Međutim, ono što je sigurno jeste da će se u budućnosti pojaviti nova pandemija, bilo da je riječ o gripi ili nekoj drugoj zaraznoj bolesti. Nadam se da ćemo na nju odgovoriti jednako kvalitetno, pa čak i bolje nego što smo odgovorili na pandemiju COVID-19.
Najavljujete mogućnost nove pandemije. Jesmo li danas spremniji nego što smo bili prije nekoliko godina?
– Mislim da svakako jesmo. Pandemija COVID-19 bila je veliko iskustvo za zdravstvene radnike širom svijeta. Svaka nova pandemija donosi nova saznanja, a zahvaljujući napretku medicine i nauke, ishodi liječenja su danas bolji nego ranije.
Ako se ponovo desi – a desit će se, jer su pandemije sastavni dio ljudske historije – imat ćemo više iskustva, više stručne literature, bolju medicinsku opremu i efikasnije lijekove. Danas već raspolažemo terapijama za COVID-19 koje ranije nisu postojale. Zbog svega toga možemo reći da smo spremniji nego prije nekoliko godina.
Bitno sarađivati
Bili ste jedan od predavača na simpoziju koji organiziraju KCUS i BHAAAS. Kako ocjenjujete saradnju s bh. ljekarima?
– Već dugi niz godina sarađujem s brojnim kolegama iz KCUS-a, posebno s infektolozima, s obzirom na to da je infektologija moja primarna specijalnost. Saradnja s kolegama iz Bosne i Hercegovine traje još od perioda prije pandemije, a uključuje i mnoge stručnjake koji danas djeluju u dijaspori. Ta saradnja i razmjena iskustava značajno su doprinijele mom profesionalnom razvoju, a vjerujem da su korist imale i mnoge kolege u Bosni i Hercegovini. Moja iskustva s bh. ljekarima su izuzetno pozitivna. Često dobijam pozive da učestvujem na stručnim skupovima i edukacijama, kojima se uvijek rado odazivam, a siguran sam da će se ta saradnja nastaviti i u budućnosti.
Koliko su ovakvi skupovi važni za ljekare i medicinsko osoblje?
– Profesor dr. Adnan Begović, zajedno s kolegama iz BHAAAS-a i KCUS-a, veoma je kvalitetno osmislio ovaj skup. Svi smo svjesni da postoje brojni izazovi u liječenju pacijenata u intenzivnoj medicini, ali isto tako vjerujem da se oni mogu uspješnije rješavati kroz zajednički rad i saradnju. Smatram da se zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine može i treba oslanjati na stručnjake iz dijaspore. Iako su rat i masovno raseljavanje stanovništva bili velika tragedija za ovu zemlju, iz te teške situacije proizašla je i određena prednost. Mnogi građani Bosne i Hercegovine bili su primorani napustiti domovinu, ali su tokom godina stekli dragocjeno iskustvo radeći u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima Evrope i svijeta.
Zbog toga vjerujem da povezivanje domaćih stručnjaka i naših ljekara u dijaspori predstavlja jednu od najvećih razvojnih prilika za unapređenje zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine.