Dr. Vladimir Krajinović, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb: Očekuje nas nova pandemija, spremniji smo nego ranije

Smatram da se zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine može i treba oslanjati na stručnjake iz dijaspore, kaže u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ doc. dr. sci. Vladimir Krajinović, ugledni hrvatski infektolog, subspecijalista intenzivne medicine i univerzitetski nastavnik, koji već više od dvije decenije gradi svoju profesionalnu karijeru u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Rođeni Sarajlija, dr. Krajinović ostao je snažno povezan sa svojim rodnim gradom, kojem se uvijek rado vraća kroz stručnu saradnju, naučne skupove i razmjenu znanja i iskustava.

Nedavno je učestvovao kao predavač na međunarodnom simpoziju „Osnovni principi moderne intenzivne njege“, koji su organizirali Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) u okviru manifestacije „BHAAAS dani u Sarajevu“. Ovaj značajan stručni skup okupio je eminentne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva s ciljem razmjene najnovijih znanja i iskustava iz oblasti intenzivne medicine.

Kao ljekar, naučnik i edukator, doc. dr. Krajinović prepoznat je po svom doprinosu liječenju najtežih infektivnih oboljenja, razvoju intenzivne medicine i kontinuiranom unapređenju medicinske struke i njegov dolazak na skup u Sarajevo doprinio je jačanju stručne saradnje i razmjeni savremenih medicinskih dostignuća između zdravstvenih institucija u regiji i svijetu.

Naučene lekcije

U posljednje vrijeme Vaše ime često se vezuje za pandemiju koronavirusa. Kako ste se nosili s tom krizom u praksi i koja bi bila Vaša poruka budućim ljekarima koji će se možda suočiti s nekom novom pandemijom?

– Ja sam samo jedan od brojnih ljekara koji su učestvovali u liječenju oboljelih pacijenata u jedinicama intenzivne njege. Mnoge kolege u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dale su ogroman doprinos u zbrinjavanju tih pacijenata. Pandemija je sada iza nas, ali je bila izuzetno zahtjevna i stresna za zdravstvene radnike, kao i za cijeli zdravstveni sistem. Ono što bih izdvojio kao pozitivno jeste činjenica da smo iz tog iskustva mnogo naučili. Danas znamo znatno više o samom virusu, njegovom ponašanju i kliničkoj slici bolesti.