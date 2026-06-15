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DARIVANJE KRVI

WHO: Napredak u osiguravanju krvi, ali milioni ljudi i dalje nemaju pristup transfuzijama

WHO upozorava da milioni ljudi i dalje nemaju pristup transfuzijama koje spašavaju život

Uprkos napretku, sigurna krv i dalje nije dostupna svima. Crveni križ FBiH

I. Š.

prije 1 sat 23 minute

Broj dobrovoljnih darivalaca krvi i prikupljenih doza u svijetu posljednjih godina je u porastu, što predstavlja važan korak ka sigurnijem zdravstvenom sistemu. Ipak, milioni ljudi i dalje nemaju pravovremen pristup krvi i krvnim pripravcima koji su često ključni za spašavanje života.

Krv je neophodna u liječenju brojnih pacijenata, uključujući osobe koje su pretrpjele teške povrede, žene s komplikacijama tokom poroda, djecu oboljelu od teške anemije, kao i pacijente kojima su potrebni operativni zahvati ili dugotrajno liječenje određenih bolesti.

Iako su zalihe krvi u mnogim državama stabilne, velike razlike i dalje postoje između bogatijih i siromašnijih zemalja. Dok pojedine države imaju razvijene sisteme dobrovoljnog darivanja krvi i dovoljne količine za potrebe stanovništva, druge se suočavaju s hroničnim nedostatkom zbog ograničenih finansijskih sredstava, slabe infrastrukture i nedovoljnog broja darivalaca.

Stručnjaci upozoravaju da sigurna opskrba krvlju ne zavisi samo od broja ljudi koji daruju krv, nego i od kvaliteta zdravstvenog sistema, zakonske regulative, laboratorijske kontrole i organizacije transfuzijskih službi.

Dodatni problem predstavlja činjenica da pojedine zemlje nemaju dovoljno sredstava za održavanje i unapređenje sistema prikupljanja i distribucije krvi, što može ugroziti dostupnost transfuzija u hitnim situacijama.

Zdravstvene organizacije zato pozivaju na veća ulaganja u transfuzijske službe, jačanje sistema kontrole kvaliteta i promociju dobrovoljnog darivanja krvi kako bi svi pacijenti, bez obzira na mjesto stanovanja, imali jednak pristup liječenju kada im je ono najpotrebnije.

# WHO
# DARIVANJE KRVI
# DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
# ZDRAVLJE
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