Mesari upozoravaju: Ovih 5 proizvoda nikada ne kupujte u supermarketu, ni na sniženju

Iako je kupovina mesa u velikim trgovačkim lancima za mnoge najbrža i najjeftinija opcija, profesionalni mesari upozoravaju da ušteda često dolazi nauštrb kvaliteta i zdravlja. Glavna razlika leži u pažnji posvećenoj detaljima – dok supermarketi nastoje ponuditi što niže cijene, specijalizirane mesnice prioritet daju porijeklu životinja i stručnoj obradi mesa.

Stručnjaci ističu pet kategorija proizvoda koje bi uvijek trebalo kupovati kod provjerenog mesara:

1. Mljeveno meso: Veći rizik od kontaminacije

Mnogi kupuju mljevenu junetinu ili piletinu u supermarketima jer je praktična, ali mesari upozoravaju da takvi proizvodi često dolaze iz velikih pogona za preradu, gdje je rizik od kontaminacije znatno veći.

U supermarketima se često koristi mješavina ostataka različitih dijelova mesa, dok u mesnicama mesari sami melju kvalitetne komade mesa, čime imaju potpunu kontrolu nad kvalitetom i udjelom masnoće.

2. „Svježa“ riba i plodovi mora

Postoji zlatno pravilo: ako prodavnica nije udaljena najviše dvadesetak minuta vožnje od obale, „svježa“ riba na ledu vjerovatno nije onoliko svježa koliko se predstavlja.

Stručnjaci savjetuju da je u takvim slučajevima često bolje kupiti smrznute plodove mora, jer se oni zamrzavaju odmah nakon ulova, čime se čuva njihova svježina i nutritivna vrijednost.

3. Odležana govedina

Ljubitelji bifteka trebali bi znati razliku između suhog i mokrog odležavanja mesa. Supermarketi se uglavnom oslanjaju na mokro odležavanje u vakuumskoj ambalaži, gdje vlaga ostaje zarobljena, pa meso nakon pripreme može biti manje ukusno i žilavije.

S druge strane, lokalne mesnice često koriste tradicionalnu metodu suhog odležavanja cijelih komada mesa na kostima, što rezultira intenzivnijim okusom i mekšom teksturom.

4. Meso s kostima

Kosti jelima daju bogatiji okus, ali se meso uz kost u supermarketima može brže kvariti zbog neadekvatnog hlađenja i dužeg stajanja na policama. To može dovesti do pojave kiselkastog mirisa i sluzave teksture usljed razvoja bakterija.

U manjim mesnicama, koje češće obnavljaju zalihe, taj je rizik znatno manji.

5. Paštete, iznutrice i delikatesi

Priprema domaćih pašteta i obrada iznutrica poput jetre ili brizli zahtijeva stručno znanje i posebnu opremu. U supermarketima takvi proizvodi često dugo stoje zamrznuti, dok ih u specijaliziranim mesnicama možete pronaći svježe i pripremljene prema provjerenim recepturama.

Da li se veća cijena isplati?

Iako je meso u specijaliziranim mesnicama često skuplje, stručnjaci smatraju da viša cijena opravdava trud uložen u pronalaženje farmi koje vode računa o dobrobiti životinja, kvaliteti ishrane i uvjetima uzgoja.

Na kraju, kupac dobija ukusniji i nutritivno bogatiji proizvod koji je prošao kroz ruke obučenog zanatlije.