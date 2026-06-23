Osjećate stalni umor? To može biti jedan od prvih znakova dijabetesa

Ako se često osjećate umorno bez jasnog razloga, možda je vrijeme da obratite pažnju na signale koje vam šalje organizam. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna iscrpljenost može biti jedan od ranih simptoma dijabetesa, hronične bolesti koja se često razvija postepeno i bez izraženih znakova u početnoj fazi.

Neobjašnjiv umor kao prvi znak upozorenja

Neobjašnjiv umor jedan je od simptoma koje mnogi pripisuju stresu, nedostatku sna ili ubrzanom načinu života. Međutim, kod osoba s dijabetesom ćelije ne mogu pravilno koristiti glukozu kao izvor energije, zbog čega dolazi do osjećaja slabosti, iscrpljenosti i manjka koncentracije.

Među najčešćim simptomima dijabetesa nalaze se i pojačana žeđ te učestalo mokrenje. Kada nivo šećera u krvi postane previsok, organizam pokušava izbaciti višak glukoze putem urina, što dovodi do gubitka tečnosti i povećane potrebe za unosom vode.

Simptomi koji mogu ukazivati na dijabetes

Mnogi primijete da piju više tečnosti nego ranije ili da se tokom noći više puta bude kako bi otišli u toalet. Ukoliko se takve promjene javljaju bez očiglednog razloga, preporučuje se kontrola nivoa šećera u krvi.

Dijabetes mogu pratiti i drugi simptomi poput zamagljenog vida, pojačanog osjećaja gladi, neobjašnjivog gubitka tjelesne težine, sporijeg zarastanja rana, učestalih infekcija te trnaca ili utrnulosti u šakama i stopalima.

Zašto je važno reagovati na vrijeme?

Ljekari upozoravaju da neliječeni dijabetes može izazvati ozbiljne komplikacije koje pogađaju srce, krvne sudove, bubrege, oči i nervni sistem. Zbog toga je važno na vrijeme reagovati i obaviti ljekarski pregled ukoliko se pojave simptomi koji mogu ukazivati na ovu bolest.

Jednostavna analiza krvi često je dovoljna da otkrije postoji li problem s regulacijom šećera i omogući pravovremeno liječenje.