WHO upozorava: Milioni djece prekasno dobiju dijagnozu bolesti koje se mogu liječiti

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je zemlje širom svijeta da prošire programe skrininga novorođenčadi kako bi se omogućilo ranije otkrivanje urođenih mana i drugih zdravstvenih problema koji se mogu uspješno liječiti ukoliko se na vrijeme dijagnosticiraju.

Povod za ovaj apel je novi izvještaj WHO-a pod nazivom „Jačanje kapaciteta za skrining novorođenčadi, dijagnostiku i liječenje urođenih mana“, u kojem se naglašava da je rano otkrivanje bolesti jedan od ključnih koraka u smanjenju smrtnosti djece u najranijem uzrastu.

Mnoge bolesti mogu se uspješno liječiti

Brojna zdravstvena stanja moguće je efikasno liječiti ili držati pod kontrolom ako se otkriju ubrzo nakon rođenja. Među njima su kongenitalna hipotireoza, bolest srpastih ćelija, oštećenje sluha i pojedini metabolički poremećaji.

Ipak, milioni djece širom svijeta i dalje dobiju dijagnozu prekasno ili nikada ne dobiju odgovarajuće liječenje.

Prema procjenama WHO-a, svake godine rodi se oko osam miliona djece s nekom urođenom manom. Ova stanja danas su odgovorna za gotovo osam posto svih smrti djece mlađe od pet godina.

Posebno zabrinjava podatak da oko 90 posto djece s teškim urođenim manama živi u zemljama s niskim i srednjim prihodima, gdje su mogućnosti skrininga, dijagnostike i liječenja često ograničene.

Velike razlike među državama

WHO upozorava da postoje ogromne razlike među državama. Dok pojedine zemlje testiraju svu novorođenčad na više od 50 različitih stanja, druge još nemaju ni osnovne programe skrininga.

Zbog toga se preporučuje da svaka država započne s testiranjem na barem jedno prioritetno stanje koje predstavlja značajan javnozdravstveni problem, a da program postepeno proširuje u skladu s razvojem zdravstvenog sistema.

Primjeri uspješnih programa

WHO navodi nekoliko uspješnih primjera iz svijeta. Argentina je gotovo dostigla univerzalni obuhvat skrininga novorođenčadi, dok je Brazil proširio nacionalni program na veći broj životno ugrožavajućih stanja.

Egipat je u primarnu zdravstvenu zaštitu uključio univerzalni skrining sluha i kongenitalne hipotireoze, dok je Indija u posljednje tri godine pregledala više od 28 miliona djece i kod oko 900.000 njih otkrila urođene mane te osigurala daljnju zdravstvenu njegu.

Poziv vladama

WHO poziva vlade da skrining novorođenčadi, dijagnostiku i liječenje uključe u redovne zdravstvene usluge i programe univerzalne zdravstvene zaštite.

Stručnjaci ističu da nijedno dijete ne bi smjelo izgubiti priliku za zdrav život samo zato što njegovo zdravstveno stanje nije na vrijeme prepoznato. Rano otkrivanje bolesti omogućava pravovremeno liječenje, smanjuje rizik od komplikacija i djeci pruža veće šanse za zdrav i kvalitetan život.