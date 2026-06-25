Sredstva za kontracepciju povezana s emocionalnim prejedanjem kod nekih žena

Novo istraživanje sugeriše da kombinirana sredstva za kontracepciju, koja sadrže sintetičke oblike estrogena i progestina, mogu kod dijela žena utjecati na povećanu sklonost emocionalnom i kompulzivnom prejedanju.

Naučnici su tokom višesedmičnog praćenja više od 400 ispitanica uočili promjene u obrascima ishrane, posebno u periodima uzimanja aktivnih hormonskih tableta. Emocionalno prejedanje se najčešće opisuje kao konzumiranje hrane kao reakcija na stres, tugu, dosadu ili druge emocionalne okidače.

Stručnjaci naglašavaju da su rezultati preliminarni i da sredstva za kontracepciju ostaju sigurna za većinu žena. Ipak, ističe se potreba za dodatnim istraživanjima kako bi se bolje utvrdilo koje osobe mogu biti osjetljivije na ovakve promjene.