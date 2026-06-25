Visoke temperature i toplotni udar: Ključne mjere zaštite

Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama i UV zračenju može ozbiljno ugroziti zdravlje. Posljedice mogu uključivati dehidraciju, opekotine kože i toplotni udar, koji se može razviti iznenada i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.
Rani simptomi toplinskog udara su vrtoglavica, glavobolja, mučnina, ubrzan puls i konfuzija, a u težim slučajevima može doći do gubitka svijesti.
Opekotine od sunca
Opekotine nastaju zbog djelovanja UV zraka i najčešće se javljaju nekoliko sati nakon izlaganja suncu.
Simptomi:
- crvenilo kože
- osjetljivost i bol
- oticanje
- ljuštenje kože
Šta uraditi:
- odmah se skloniti sa sunca
- piti dovoljno tečnosti
- rashladiti i hidratizirati kožu
Blage opekotine prolaze za nekoliko dana. Kod jačih simptoma, povišene temperature ili znakova dehidracije treba se javiti ljekaru.
Kako se zaštititi tokom velikih vrućina
- Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati
- Boraviti u hladu kad god je moguće
- Piti dovoljno vode (ne čekati žeđ)
- Nositi laganu i svijetlu odjeću, šešir i sunčane naočale
- Jesti laganu hranu, više voća i povrća
- Rashlađivati se mlakim tušem ili oblogama
- Praviti pauze ako se radi ili vježba napolju
- Nikada ne ostavljati djecu ni životinje u automobilu
Koristiti kremu za sunčanje (SPF 30+, za djecu SPF 50+), nanositi je redovno svaka 2 sata
Rashlađivanje prostora
- Držati temperaturu što nižom (danju ispod 32°C, noću oko 24°C)
- Tokom dana zatvarati prozore i spuštati roletne
- Noću provjetravati prostorije
- Gasiti nepotrebne uređaje i rasvjetu
Klima uređaj ne bi trebao imati više od 7°C razlike u odnosu na vanjsku temperaturu
Posebno osjetljive grupe
Povećan rizik imaju:
- starije osobe
- mala djeca
- trudnice
- hronični bolesnici
- osobe koje rade na otvorenom
Preporuke:
- redovno uzimati terapiju
- pratiti zdravstveno stanje i pritisak
- piti dovoljno tečnosti
- izbjegavati najtopliji dio dana
u slučaju pogoršanja simptoma potražiti ljekarsku pomoć
Sigurno ponašanje na suncu (WHO preporuke)
- Djecu posebno štititi i držati bebe u hladu
- Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati
- Tražiti hlad kada je sunce najjače
- Nositi zaštitnu odjeću i naočale
- Koristiti kremu za sunčanje i obnavljati je svaka 2 sata
- Pratiti UV indeks (zaštita je potrebna od vrijednosti 3 naviše)
Opasnost u automobilu
Temperatura u zatvorenom vozilu može brzo dostići i do 50°C, čak i u hladu. To može biti opasno po život, posebno za djecu.
Djeca se zagrijavaju brže od odraslih, pa toplinski udar može nastupiti vrlo brzo. Zato se djeca i životinje nikada ne smiju ostavljati u automobilu, ni na kratko.