Visoke temperature i toplotni udar: Ključne mjere zaštite

Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama i UV zračenju može ozbiljno ugroziti zdravlje. Posljedice mogu uključivati dehidraciju, opekotine kože i toplotni udar, koji se može razviti iznenada i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Rani simptomi toplinskog udara su vrtoglavica, glavobolja, mučnina, ubrzan puls i konfuzija, a u težim slučajevima može doći do gubitka svijesti.

Opekotine od sunca

Opekotine nastaju zbog djelovanja UV zraka i najčešće se javljaju nekoliko sati nakon izlaganja suncu.

Simptomi:

- crvenilo kože

- osjetljivost i bol

- oticanje

- ljuštenje kože

Šta uraditi:

- odmah se skloniti sa sunca

- piti dovoljno tečnosti

- rashladiti i hidratizirati kožu

Blage opekotine prolaze za nekoliko dana. Kod jačih simptoma, povišene temperature ili znakova dehidracije treba se javiti ljekaru.

Kako se zaštititi tokom velikih vrućina

- Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati

- Boraviti u hladu kad god je moguće

- Piti dovoljno vode (ne čekati žeđ)

- Nositi laganu i svijetlu odjeću, šešir i sunčane naočale

- Jesti laganu hranu, više voća i povrća

- Rashlađivati se mlakim tušem ili oblogama

- Praviti pauze ako se radi ili vježba napolju

- Nikada ne ostavljati djecu ni životinje u automobilu

Koristiti kremu za sunčanje (SPF 30+, za djecu SPF 50+), nanositi je redovno svaka 2 sata

Rashlađivanje prostora

- Držati temperaturu što nižom (danju ispod 32°C, noću oko 24°C)

- Tokom dana zatvarati prozore i spuštati roletne

- Noću provjetravati prostorije

- Gasiti nepotrebne uređaje i rasvjetu

Klima uređaj ne bi trebao imati više od 7°C razlike u odnosu na vanjsku temperaturu

Posebno osjetljive grupe

Povećan rizik imaju:

- starije osobe

- mala djeca

- trudnice

- hronični bolesnici

- osobe koje rade na otvorenom

Preporuke:

- redovno uzimati terapiju

- pratiti zdravstveno stanje i pritisak

- piti dovoljno tečnosti

- izbjegavati najtopliji dio dana

u slučaju pogoršanja simptoma potražiti ljekarsku pomoć

Sigurno ponašanje na suncu (WHO preporuke)

- Djecu posebno štititi i držati bebe u hladu

- Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati

- Tražiti hlad kada je sunce najjače

- Nositi zaštitnu odjeću i naočale

- Koristiti kremu za sunčanje i obnavljati je svaka 2 sata

- Pratiti UV indeks (zaštita je potrebna od vrijednosti 3 naviše)

Opasnost u automobilu

Temperatura u zatvorenom vozilu može brzo dostići i do 50°C, čak i u hladu. To može biti opasno po život, posebno za djecu.

Djeca se zagrijavaju brže od odraslih, pa toplinski udar može nastupiti vrlo brzo. Zato se djeca i životinje nikada ne smiju ostavljati u automobilu, ni na kratko.