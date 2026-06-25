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ZDRAVLJE I FORMA

Kondicija počinje slabiti već oko 35. godine, ali redovno kretanje može usporiti taj proces

Fizičke sposobnosti slabe već od srednjih tridesetih, ali redovno kretanje može usporiti taj proces

Redovno kretanje usporava pad kondicije i čuva snagu. Pexels

I. Š.

25.6.2026

Prvi znakovi pada fizičke kondicije mogu se pojaviti već oko 35. godine života, pokazalo je dugoročno istraživanje koje je pratilo učesnike gotovo pola stoljeća.

Iako je riječ o prirodnom procesu starenja, stručnjaci naglašavaju da tempo slabljenja snage, izdržljivosti i opće fizičke sposobnosti u velikoj mjeri zavisi od životnih navika. Redovna fizička aktivnost može značajno usporiti taj proces, a kod osoba koje počnu vježbati i u kasnijoj životnoj dobi moguće je i poboljšanje kondicije.

Tijelo se mijenja

Istraživanje je obuhvatilo više od 400 ispitanika, čije su fizičke sposobnosti praćene od tinejdžerske dobi do ranih šezdesetih godina. Rezultati su pokazali da se nivo kondicije i mišićne snage tokom života može smanjiti između 30 i 48 posto.

Pad fizičkih sposobnosti uglavnom nije nagao. On se razvija postepeno, ali s godinama može postati izraženiji. Na to utiču gubitak mišićne mase, promjene u mišićnim vlaknima, sporija aktivacija mišića, promjene metabolizma i hormonski procesi u organizmu.

Posebno se ističe važnost kretanja. Osobe koje redovno hodaju, vježbaju, voze bicikl, plivaju ili rade vježbe snage uglavnom sporije gube kondiciju od onih koji vode sjedilački način života.

Aktivnost čuva snagu

Kod žena se gubitak mišićne snage može pojaviti nešto ranije, naročito tokom perimenopauze i menopauze, kada hormonske promjene mogu uticati na mišićnu i koštanu masu. Ipak, redovna fizička aktivnost korisna je za oba spola i u svakoj životnoj dobi.

Stručnjaci navode da ciljane vježbe mogu poboljšati snagu, ravnotežu, fleksibilnost i pokretljivost, a time olakšati i svakodnevne aktivnosti. Redovno kretanje može smanjiti rizik od padova, hroničnih bolesti i gubitka samostalnosti u starijoj dobi.

Poruka je jasna: nikada nije kasno početi. Čak i male, ali redovne promjene u svakodnevici mogu pomoći da tijelo duže ostane snažno i pokretno.

# KONDICIJA
# FORMA
# ZDRAVLJE
# ŽENE FORMA
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