Upala crvuljka: Bol koja počinje oko pupka može biti znak hitnog stanja

Akutna upala crvuljka, poznata kao apendicitis, jedno je od najčešćih hitnih stanja u abdominalnoj hirurgiji. Riječ je o upali malog nastavka na početku debelog crijeva, koji se često pogrešno naziva slijepim crijevom.

Do upale najčešće dolazi kada se unutrašnjost crvuljka začepi, često stvrdnutim sadržajem iz crijeva. Tada se bakterije počinju razmnožavati, nastaju otok i gnoj, a pritisak unutar organa raste. Bez pravovremene pomoći postoji opasnost da crvuljak pukne, što može ugroziti život.

Prepoznajte simptome

Bol najčešće počinje kao tupa nelagoda oko pupka, a u roku od nekoliko sati može se premjestiti u donji desni dio stomaka. Tada postaje jača, stalna i oštrija, a može se pogoršati pri hodanju, kašljanju ili pritisku.

Česti simptomi su mučnina, povraćanje, gubitak apetita i blago povišena temperatura. Kod djece, starijih osoba i trudnica simptomi mogu biti drugačiji i manje izraženi, zbog čega se stanje ponekad teže prepoznaje.

Ne čekajte pregled

Ako crvuljak pukne, gnojni sadržaj može se izliti u trbušnu šupljinu i izazvati upalu potrbušnice. Infekcija se zatim može proširiti kroz krv i dovesti do sepse.

Pucanje se može desiti u periodu od 36 do 72 sata od pojave prvih simptoma. Ponekad bol nakratko oslabi, ali to može biti znak pucanja crvuljka, nakon čega se javlja još jača i raširenija bol.

Dijagnoza se postavlja pregledom, analizom krvi i snimanjem. Ultrazvuk je često prva pretraga, posebno kod djece i trudnica, dok CT može pomoći da se dijagnoza preciznije potvrdi.

Najčešće liječenje je operativno uklanjanje crvuljka, odnosno apendektomija. Zahvat se uglavnom radi laparoskopski, kroz nekoliko malih rezova, što omogućava brži oporavak i kraći boravak u bolnici. U složenijim slučajevima radi se otvorena operacija.

Nakon zahvata oporavak uglavnom traje jednu do dvije sedmice, a život bez crvuljka ne ostavlja dugoročne posljedice po zdravlje.