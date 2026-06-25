Kako prirodno pomoći organizmu da izbaci kamenac iz bubrega

Kamenac u bubregu jedan je od najčešćih uroloških problema, a stručnjaci ističu da se manji kamenci u pojedinim slučajevima mogu izbaciti prirodnim putem uz dovoljan unos tečnosti i promjene životnih navika.

Ljekari savjetuju povećan unos vode, jer dobra hidratacija pomaže mokraćnim putevima da lakše izbace sitne naslage i kristale. Preporučuje se unos najmanje dvije do tri litre tečnosti dnevno, osim ako zdravstveno stanje zahtijeva drugačiji režim.

Pojedina istraživanja ukazuju da citrati, koji se nalaze u limunu i drugom citrusnom voću, mogu pomoći u sprečavanju stvaranja novih kamenaca. Zbog toga mnogi stručnjaci preporučuju vodu s limunom kao dio svakodnevne prehrane.

Važnu ulogu ima i ishrana. Smanjen unos soli, prerađene hrane i gaziranih napitaka može doprinijeti zdravlju bubrega, dok se preporučuje veći unos voća i povrća.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da prirodne metode nisu rješenje za sve vrste i veličine kamenaca. Ukoliko se jave jaki bolovi, povišena temperatura, mučnina ili problemi s mokrenjem, neophodno je potražiti ljekarsku pomoć jer veći kamenci često zahtijevaju medicinski tretman.