Ljubitelji luka mogli bi živjeti zdravije: Evo šta su otkrili naučnici

Veza između prehrane i zdravlja godinama je predmet brojnih istraživanja, ali dokazati da određena namirnica direktno utiče na razvoj ili prevenciju bolesti nije jednostavno. Upravo zbog toga naučnici sve češće koriste genetiku kako bi bolje razumjeli šta stoji iza naših prehrambenih navika.

Najnovije istraživanje skrenulo je pažnju na jednu od najčešćih namirnica u svakodnevnoj ishrani luk.

Rezultati pokazuju da osobe koje vole njegov okus i miris imaju manji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog pritiska. Naučnici vjeruju da razlog možda nije samo u samom luku, već i u genima koji utiču na osjet okusa i mirisa.

Istraživanje je obuhvatilo više od 160.000 ispitanika, a analizirani su njihovi genetski podaci, prehrambene navike i zdravstveno stanje. Posebna pažnja bila je usmjerena na gene povezane s okusom i mirisom, koji mogu uticati na to koje namirnice ljudi prirodno preferiraju.

Nakon detaljne analize izdvojena je genetska varijanta povezana sa sklonošću prema luku. Daljnjim ispitivanjem utvrđeno je da osobe koje nose ovu varijantu imaju manju vjerovatnoću razvoja dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog pritiska.

Ovakav način istraživanja poznat je kao Mendelova randomizacija. Riječ je o metodi koja koristi genetske razlike kako bi se preciznije procijenilo postoji li uzročno-posljedična veza između prehrambenih navika i određenih bolesti, bez oslanjanja isključivo na podatke koje ispitanici sami prijavljuju.

Ipak, istraživači naglašavaju da rezultati ne znače kako će češća konzumacija luka sama po sebi spriječiti razvoj dijabetesa ili visokog krvnog pritiska. Moguće je da ulogu imaju i bioaktivni spojevi prisutni u luku, ali će to tek trebati potvrditi buduća istraživanja.

Stručnjaci ističu da ovakve studije predstavljaju važan korak u razumijevanju veze između genetike, prehrane i hroničnih bolesti te bi u budućnosti mogle doprinijeti preciznijim preporukama za zdraviju ishranu.