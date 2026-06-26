Trend koji je zaludio internet: Limfno hodanje nije ono što mnogi misle

Društvene mreže posljednjih mjeseci promovišu takozvano "limfno hodanje" kao jednostavan način za detoksikaciju organizma i brže mršavljenje. Brojni snimci i objave tvrde da ova metoda smanjuje nadutost, izbacuje višak tečnosti i pomaže u gubitku kilograma. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se iza atraktivnog naziva krije nešto mnogo jednostavnije obična šetnja, koja svakako donosi brojne zdravstvene koristi, ali nije čudotvorno rješenje za mršavljenje.

Limfni sistem

Da bi se razumjelo zbog čega je ovaj trend postao toliko popularan, važno je znati kako funkcioniše limfni sistem. On je važan dio imunološkog sistema i zadužen je za održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu, kao i zaštitu od infekcija. Za razliku od krvotoka, koji pokreće srce, limfni sistem nema vlastitu "pumpu", pa njegovo funkcionisanje zavisi od pokreta tijela, odnosno rada mišića.

Svakim korakom aktiviraju se mišići nogu, posebno listovi, koji djeluju kao prirodna pumpa i potiskuju limfnu tečnost prema ostatku organizma. Redovno hodanje umjerenim tempom poboljšava protok limfe, pomaže izbacivanje viška tečnosti i smanjuje osjećaj težine i oticanja, naročito u nogama.

Stvarna korist

Međutim, upravo tu nastaje najveća zabluda. Iako se nakon šetnje može primijetiti manja otečenost i nekoliko stotina grama manje na vagi, to nije rezultat sagorijevanja masnih naslaga. Gubitak tjelesne težine u ovom slučaju uglavnom je posljedica izbacivanja zadržane tečnosti, što je privremen efekat.

Stručnjaci ističu da poticanje rada limfnog sistema ne sagorijeva značajnu količinu kalorija. Zbog toga je tvrdnja da "limfno hodanje" samo po sebi dovodi do mršavljenja pogrešna i može stvoriti nerealna očekivanja.

Naziv "limfno hodanje" zapravo je marketinški izraz kojim se promoviše ono što je odavno poznato svaka redovna šetnja pozitivno djeluje na limfni sistem i cjelokupno zdravlje. Zato nema potrebe za posebnim tehnikama hodanja ili skupim tretmanima.

Stručnjaci savjetuju da se svakodnevno napravi oko 7.500 koraka, uz kratke desetominutne šetnje nakon obroka, koje osim boljeg rada limfnog sistema mogu pomoći i u regulaciji nivoa šećera u krvi. Također, preporučuje se izbjegavanje dugotrajnog sjedenja, jer upravo nedostatak kretanja usporava cirkulaciju limfe.

Kod osoba koje imaju medicinska stanja poput limfedema neophodan je pregled i terapija pod nadzorom stručnjaka, dok samostalna masaža limfnih čvorova može biti štetna.

Hodanje ostaje jedna od najboljih fizičkih aktivnosti za očuvanje zdravlja, ali njegova najveća vrijednost nije u brzom mršavljenju, već u poboljšanju kondicije, cirkulacije i općeg zdravstvenog stanja. Trajan gubitak kilograma i dalje se postiže uravnoteženom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i zdravim životnim navikama.