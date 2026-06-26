Ove simptome žene nakon 40. godine često zanemaruju: Stručnjaci upozoravaju da se mogu uspješno liječiti

Mnoge žene promjene koje se javljaju nakon 40. godine života često pripisuju starenju, stresu ili umoru. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se iza brojnih tegoba zapravo krije perimenopauza period prije menopauze koji donosi značajne hormonalne promjene i može utjecati na gotovo svaki dio organizma.

Iako se nekada vjerovalo da su valunzi gotovo jedini simptom ovog razdoblja, danas je poznato da hormonalne promjene mogu izazvati mnogo širi spektar zdravstvenih tegoba. Dobra vijest je da se većina njih može uspješno ublažiti uz odgovarajuću terapiju i promjene životnih navika.

Više od valunga

Pad nivoa estrogena može uzrokovati bolove u kostima i zglobovima, povećati rizik od osteoporoze, izazvati valunge i noćno znojenje, ali i utjecati na rad srca i krvnih sudova. Kod pojedinih žena javljaju se i ubrzan rad srca, umor te osjećaj iscrpljenosti.

Hormonalne promjene mogu utjecati i na rad mozga, zbog čega se često pojavljuju problemi s koncentracijom, zaboravnost, osjećaj mentalne magle, razdražljivost, anksioznost i promjene raspoloženja. Zbog toga mnoge žene ove simptome pogrešno povezuju isključivo sa starenjem ili svakodnevnim stresom.

Moguće rješenje

Savremena medicina danas perimenopauzu posmatra kao stanje koje se može liječiti. Hormonska nadomjesna terapija za mnoge žene predstavlja sigurnu i efikasnu opciju, naravno uz prethodnu procjenu ljekara i individualni pristup.

Pored terapije, važnu ulogu imaju i zdrave životne navike. Redovna fizička aktivnost, posebno vježbe snage, uravnotežena ishrana, kvalitetan san i kontrola stresa mogu pomoći u ublažavanju simptoma i očuvanju zdravlja kostiju, srca i mentalnog blagostanja.

Perimenopauza ne mora značiti narušen kvalitet života. Pravovremeno prepoznavanje simptoma i razgovor s ljekarom mogu pomoći da se tegobe stave pod kontrolu i da žene ovo životno razdoblje prođu uz što manje poteškoća.