Želite smršati: Ovo su vrste mesa koje će vam pomoći da lakše ostvarite cilj

Mnogi koji žele izgubiti višak kilograma prvo mijenjaju način ishrane, a jedan od najčešćih koraka je pažljiviji izbor mesa. Iako se često smatra da meso nije poželjno u dijetama, stručnjaci ističu da ono može biti važan dio zdrave i uravnotežene ishrane ako se biraju kvalitetnije i nemasnije vrste.

Meso je bogato proteinima, željezom, vitaminom B12, cinkom i drugim važnim hranjivim sastojcima koji doprinose očuvanju mišićne mase i dužem osjećaju sitosti.

Crveno meso

Nemasna govedina predstavlja kvalitetan izvor proteina i sadrži sve esencijalne aminokiseline koje su potrebne organizmu. Uz proteine, bogata je željezom, cinkom i vitaminima B grupe.

Prilikom kupovine preporučuje se birati nemasnije komade, poput bifteka ili gornjeg dijela buta, te ukloniti vidljive masne dijelove prije pripreme.

Piletina

Pileća prsa bez kože smatraju se jednim od najboljih izbora za osobe koje žele smršati jer sadrže mnogo proteina, a malo kalorija i masti.

Ni tamno pileće meso nije loš izbor, jer sadrži više željeza, cinka i selena. Ako se ukloni koža, značajno se smanjuje količina masnoće, pa bataci i zabatci također mogu biti dio zdrave ishrane.

Stručnjaci naglašavaju da mršavljenje ne zavisi od izbacivanja mesa iz ishrane, već od ukupnog kalorijskog unosa, uravnoteženih obroka i redovne fizičke aktivnosti.