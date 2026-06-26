Ovih osam namirnica mnogi neopravdano izbjegavaju: Zapravo su veoma korisne za zdravlje

Kada se govori o zdravoj ishrani, većina ljudi prvo pomisli na losos, avokado ili bobičasto voće. Ipak, brojne namirnice koje svakodnevno jedemo često imaju lošu reputaciju, iako su bogate vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima.

Stručnjaci ističu da se među njima posebno izdvajaju krompir, tamna čokolada, banane, kokice, suhe šljive, žumance, parmezan i kafa.

Više koristi nego što mislite

Krompir je bogat kalijem, vitaminom C i vlaknima, posebno kada se jede kuhan ili pečen s korom. Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa sadrži antioksidanse koji mogu pozitivno utjecati na zdravlje krvnih sudova i srca.

Banane su odličan izvor kalija, magnezija i vlakana, dok su kokice, pripremljene bez mnogo ulja i soli, zdrava grickalica koja doprinosi osjećaju sitosti.

Vrijedni nutrijenti

Suhe šljive mogu pomoći zdravlju probavnog sistema i očuvanju gustine kostiju, dok je žumance bogato kolinom, važnim za rad mozga, te antioksidansima koji čuvaju zdravlje očiju.

Parmezan sadrži mnogo proteina i kalcija, a zbog malog udjela laktoze mnogima je lakše probavljiv od drugih sireva.

Umjerena konzumacija kafe također se povezuje s manjim rizikom od pojedinih hroničnih bolesti zahvaljujući velikoj količini antioksidansa. Stručnjaci ipak upozoravaju da je ključ u umjerenosti, jer pretjeran unos može izazvati nervozu i probavne tegobe.