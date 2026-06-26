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ZDRAVLJE NOGU

Kompresijska odjeća nije samo za sportiste: Evo kome zaista može pomoći

Poboljšava cirkulaciju, smanjuje otoke i osjećaj teških nogu, a posebno je korisna osobama koje dugo sjede, stoje ili imaju probleme s venama

Pravilno odabrana kompresijska odjeća pruža potporu venama i olakšava svakodnevne tegobe. Screenshot

I. Š.

26.6.2026

Kompresijska odjeća odavno nije rezervisana samo za medicinsku upotrebu. Danas je nose sportisti, trudnice, putnici, ali i svi koji zbog posla dugo sjede ili stoje. Njena osnovna uloga je da blagim pritiskom poboljša cirkulaciju, smanji otoke i ublaži osjećaj umornih nogu.

Bolja cirkulacija

Kompresijske čarape, tajice i rukavi vrše ravnomjeran pritisak na noge ili ruke, čime pomažu venama da efikasnije vraćaju krv prema srcu. Na taj način smanjuju zadržavanje krvi u donjim ekstremitetima, oticanje, bol i osjećaj težine.

Osim osobama s proširenim venama ili hroničnom venskom insuficijencijom, preporučuju se i nakon pojedinih operacija te tokom dugih putovanja radi smanjenja rizika od nastanka krvnih ugrušaka. Sportistima mogu pomoći u smanjenju zamora mišića i bržem oporavku nakon intenzivnih treninga.

Pravilan izbor

O kompresijskoj odjeći vrijedi razmišljati već pri prvim znakovima problema, poput oticanja zglobova, osjećaja teških nogu ili pojave proširenih kapilara.

Za svakodnevnu upotrebu i putovanja najčešće je dovoljna blaža kompresija, dok jače kompresijske modele za liječenje proširenih vena ili drugih zdravstvenih stanja treba koristiti isključivo po preporuci ljekara.

Važno je odabrati odgovarajuću veličinu kako bi odjeća pružala potrebnu potporu, ali ne ometala cirkulaciju. U pravilu se nosi tokom dana, a skida prije spavanja.

Iako je uglavnom sigurna za upotrebu, osobe s određenim bolestima arterija, srca ili kože trebaju se prije korištenja posavjetovati s ljekarom.

# VENE
# CIRKULACIJA
# ZDRAVLJE
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