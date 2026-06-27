Ljetni osipi kod djece: Kako prepoznati bezazlene promjene, a kada odmah potražiti pomoć ljekara

Ljeto donosi više igre na otvorenom, kupanja i boravka u prirodi, ali i češću pojavu osipa i iritacija kože kod djece. Većina promjena nije opasna i prolazi uz pravilnu njegu, međutim postoje situacije kada je neophodan pregled ljekara.

Najčešći uzroci

Toplotni osip jedan je od najčešćih problema tokom vrelih dana, posebno kod beba i male djece. Nastaje kada se znoj zadržava ispod kože, a prepoznaje se po sitnim crvenim prištićima, blagom svrbežu i osipu na vratu, leđima ili pregibima kože.

Osip mogu izazvati i kontakt s biljkama, ubodi komaraca, osa i pčela, gljivične infekcije, kupanje u bazenima ili prirodnim vodama, kao i pojedine virusne infekcije. U većini slučajeva simptomi uključuju crvenilo, svrbež, blagi otok ili sitne mjehuriće.

Kada ljekaru?

Roditelji bi trebali potražiti medicinsku pomoć ako dijete ima visoku temperaturu, otežano diše, osip se brzo širi, pojavljuju se gnojni mjehurići, koža naglo otiče ili dijete djeluje iscrpljeno i bezvoljno.

Kako bi se smanjio rizik od ljetnih osipa, preporučuje se lagana pamučna odjeća, redovno presvlačenje mokrih kupaćih kostima, održavanje kože čistom i suhom, korištenje zaštite od sunca i repelenata protiv insekata te izbjegavanje dugotrajnog boravka na visokim temperaturama.